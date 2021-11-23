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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 14:15 | 

İSG sınav yerleri açıklandı mı? İSG/2 sınav tarihi yaklaşıyor

Başvuruları, 22 Ekim – 01 Kasım 2021 tarihleri arasında alınan İSG/2 için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, İSG/2 aralık ayında yapılacak. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle adaylar sınav giriş belgesine odaklandı. Peki, İSG sınav yerleri açıklandı mı?

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1
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG /2, 12 Aralık 2021 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek.
2
Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara’da da yapılabilecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
3
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra paylaşılacak.
4
İSG sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgesinin sınav tarihine 10 gün kala paylaşılması bekleniyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
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