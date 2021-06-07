İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağında son durum
İşten çıkarma yasağının süresi son günlerde merak konusu oldu. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren fesih yasağı geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanmıştı. Bu süre zarfında bazı istisnalar dışında işten çıkarma yapılamıyor. Bu istisnaların da yasalara uygun kullanılması gerekir. Peki, işçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
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Pandemi dolayısıyla fesih yasağı bulunuyor. Şu anda fesih yasağı yani işten çıkarma yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Pek çok işçi ve işveren de bu yasağın ne zaman sona ereceğini sorguluyor. İşte, işten çıkarma yasağında son durum...
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SÜRESİ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.
İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.
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17 MAYIS'TA BİTECEKTİ
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,