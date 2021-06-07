MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağında son durum
GeriGündem İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağında son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07 Haziran 2021 - 13:33 | 

İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağında son durum

İşten çıkarma yasağının süresi son günlerde merak konusu oldu. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren fesih yasağı geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanmıştı. Bu süre zarfında bazı istisnalar dışında işten çıkarma yapılamıyor. Bu istisnaların da yasalara uygun kullanılması gerekir. Peki, işçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Pandemi dolayısıyla fesih yasağı bulunuyor. Şu anda fesih yasağı yani işten çıkarma yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Pek çok işçi ve işveren de bu yasağın ne zaman sona ereceğini sorguluyor. İşte, işten çıkarma yasağında son durum...

2SÜRESİ UZATILDI

SÜRESİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.

İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

317 MAYISTA BİTECEKTİ

17 MAYIS'TA BİTECEKTİ

İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

4İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi