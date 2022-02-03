İrem Ay kimdir, neden gündemde? İrem Ay'ın eski eşi Berkay Saner'e tepki yağıyor... İrem Ay Exatlon yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi çıktı

Annesinin de öldürüldüğünü ifade eden Dilan Ay, "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı.