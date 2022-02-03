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İrem Ay kimdir, neden gündemde? İrem Ay'ın eski eşi Berkay Saner'e tepki yağıyor... İrem Ay Exatlon yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi çıktı

#İrem Ay#İrem Ay Olayı#İrem Ay Kimdir

Sosyal medya için içerikler üreten İrem Ay'ın işkence gördüğü fotoğraflar kısa sürede yayıldı. Ay, Exatlon yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi çıktıEski eşi Berkay Saner tarafından şiddet gören İrem Ay'a birçok internet fenomeninden de destek geldi. Eşine şiddet uyguladıktan sonra gülerek poz veren Berkay Saner'e ise tepki yağıyor. Peki, İrem Ay kimdir? İşte İrem Ay olayının detayları...

1/5İrem Ay kimdir, neden gündemde İrem Ayın eski eşi Berkay Sanere tepki yağıyor... İrem Ay Exatlon yarışmacısı Dilan Ayın kardeşi çıktı

Sosyal medya fenomeni İrem Ay, eski eşi Berkay Saner tarafından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi fotoğraf yayınladı. Kan donduran fotoğrafların hızla yayılması ardından birçok kişi destek mesajı yayınladı ve yetkililere seslendi.

2/5İrem Ay kimdir, neden gündemde İrem Ayın eski eşi Berkay Sanere tepki yağıyor... İrem Ay Exatlon yarışmacısı Dilan Ayın kardeşi çıktı

Fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor. Bir başka fotoğraf ise Berkay Saner'i yerde baygın yatan İrem Ay'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.

3/5İrem Ay kimdir, neden gündemde İrem Ayın eski eşi Berkay Sanere tepki yağıyor... İrem Ay Exatlon yarışmacısı Dilan Ayın kardeşi çıktı

Kardeşinin görüntülerini sosyal medyadan yayınlayan abla Dilan Ay da, eski eşe seslendi ve kardeşinin yalnız olmadığını söyledi. Abla Ay'ın paylaşımı 2 kardeşin trafik geçmişini de ortaya çıkardı.

4/5İrem Ay kimdir, neden gündemde İrem Ayın eski eşi Berkay Sanere tepki yağıyor... İrem Ay Exatlon yarışmacısı Dilan Ayın kardeşi çıktı

Annesinin de öldürüldüğünü ifade eden Dilan Ay, "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

5/5İrem Ay kimdir, neden gündemde İrem Ayın eski eşi Berkay Sanere tepki yağıyor... İrem Ay Exatlon yarışmacısı Dilan Ayın kardeşi çıktı

İrem Ay, Exatlon Challenge yarışmasıyla tanınan Dilan Ay'ın kardeşidir. Anneleri de bir cinayete kurban giden kardeşler aslen Mardinli. 4 yıl kendisine şiddet gösteren Berkay Saner'den boşanan Ay, gördüğü işkence fotoğraflarıyla gündeme geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan İrem Ay, "Aynen Çok Biliyorum" isimli podcast hesabından yayınladığı kayıtta yaşadıklarının sinyalini vermişti.

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