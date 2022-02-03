İrem Ay kimdir, neden gündemde? İrem Ay'ın eski eşi Berkay Saner'e tepki yağıyor... İrem Ay Exatlon yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi çıktı

Sosyal medya fenomeni İrem Ay, eski eşi Berkay Saner tarafından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi fotoğraf yayınladı. Kan donduran fotoğrafların hızla yayılması ardından birçok kişi destek mesajı yayınladı ve yetkililere seslendi.
Fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor. Bir başka fotoğraf ise Berkay Saner'i yerde baygın yatan İrem Ay'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.
Kardeşinin görüntülerini sosyal medyadan yayınlayan abla Dilan Ay da, eski eşe seslendi ve kardeşinin yalnız olmadığını söyledi. Abla Ay'ın paylaşımı 2 kardeşin trafik geçmişini de ortaya çıkardı.
Annesinin de öldürüldüğünü ifade eden Dilan Ay, "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı.
İrem Ay, Exatlon Challenge yarışmasıyla tanınan Dilan Ay'ın kardeşidir. Anneleri de bir cinayete kurban giden kardeşler aslen Mardinli. 4 yıl kendisine şiddet gösteren Berkay Saner'den boşanan Ay, gördüğü işkence fotoğraflarıyla gündeme geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan İrem Ay, "Aynen Çok Biliyorum" isimli podcast hesabından yayınladığı kayıtta yaşadıklarının sinyalini vermişti.