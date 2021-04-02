İntihar eden sapık milyarder Epstein'in Türk kurbanı ilk kez konuştu!
2019 yılında hapishanede intihar eden ve dünya gündemini aylarca meşgul eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein davası görülmeye devam ediyor. Korkunç ilişkiler ağının mide bulandıran deytayları ortaya çıktıkça dünya şoke olmaya devam ediyor. Epstein'ın Türk bir kurbanı da ortaya çıkarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Seks ticareti ve insan kaçakçılığından tutuklanan milyarder Jeffrey Epstein, Ağustos 2019'da hücresinde intihar etmişti. Sapık milyarderin kurbanları arasında bir Türk emlakçının olduğu da ortaya çıktı.
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CNN Türk'te yer alan habere göre ismini açıklamayan Türk emlakçı kadın, Epstein'ın suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e 100 milyon dolarlık dava açtı.
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ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein 2019'un başlarında New York'ta tutuklanmış ve 2002-2005 yılları arasında gerçekleşen seks ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından dolayı tutuklandığı belirtilmişti. Ünlü milyarderin daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası bulunuyordu.
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Epstein'in Manhattan'daki lüks evini basan polis evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulmuştu. Fotoğraflardaki zorla ilişkiye girdiği kişiler için fotoğraflarının olduğu bir 'kitap' tuttuğu ve burada yer alan bazı kişilerin yaşlarının çocuk yaşta olduğu belirtilmişti.
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Esptein'ın 'köle' olarak tuttuğu, tecavüz ettiği ve seks ticareti yaptırdığı çocuk yaştaki kızları da yanına alarak pek çok ülkeye götürdüğü ortaya çıkmıştı. Epstein'ın 'hamilelik çiftliği kurmak' gibi sapkın önerilerinin olduğu da dava sürecinde gün yüzüne çıkmıştı.
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Jeffrey Epstein 10 Ağustos 2019'ta hücresinde ölü bulunmuş ve kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı. Epstein'e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise Temmuz 2020'de gözaltına alınmıştı.
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Epstein ve Maxwell'in yüzlerce kurbanı arasında bir Türk ismin de olduğu ortaya çıktı. Tecavüz mağduru olduğunu belirten Türk kadın ceza davasının ardından, tazminat için de harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, Miami'de emlakçı Türk kadınının, Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Maxwell hakkında 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.
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İsmi gizli tutulan ve 22 Mart günü mahkemeye başvuran emlakçı kadın, o dönem 26 yaşında olduğunu ve kuaförlük yaptığını belirterek "Saçlarını kesmek için eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti" dedi.
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Türk emlakçı ifadesinde "Pasaportuma el koydu. Maxwell, polise gitmem halinde benim timsahlara yem edileceğimi söyledi. 5 ay boyunca 8 yaşındaki oğlumun önünde de tecavüze uğradım. Çıplak görüntülerin çekildi" dedi.
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Geçen yıl Jennifer Araoz, Epstein hakkında tazminat davası açmıştı.
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Ardından biri Japonya'nın Okinawa, diğeri ise ABD Baltimore'de yaşayan iki kadın daha, tecavüzcü Epstein'den 100 milyon tazminat istemişti.