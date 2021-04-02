İntihar eden sapık milyarder Epstein'in Türk kurbanı ilk kez konuştu!

Epstein ve Maxwell'in yüzlerce kurbanı arasında bir Türk ismin de olduğu ortaya çıktı. Tecavüz mağduru olduğunu belirten Türk kadın ceza davasının ardından, tazminat için de harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, Miami'de emlakçı Türk kadınının, Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Maxwell hakkında 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.