Gündem Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 17:16 | 07 Aralık 2020 - 17:20

İnternetten satış yapan firmalar hangi saatler arasında açık olacak? İşte belirlenen yeni saatler

Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan çevrim içi (on-line) satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00-00.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-00.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.