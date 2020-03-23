İnternet çöktü mü, eba çöktü mü? İşte EBA sistemi hakkında merak edilenler

İnterneti olmayanlar uzaktan eğitim sürecinde ne yapacaklar? "Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV'nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA'yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık. Bu fırsattan yararlanabilirler."



Uzaktan eğitimde sınav ve notlama nasıl olacak?"Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın 'çalış' demeden çalışacakları, 'ödev yap' demeden kağıda kaleme sarılacakları, 'oku' demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler."

Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim süreci nasıl olacak?

"Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimle kat ettikleri mesafeyi kaybetmemeleri bizim için çok önemli. Onlar da diğer öğrencilerimiz gibi EBA üzerinden sisteme girerek kendileri için hazırlanmış dersleri izleyip, etkinlikleri yapabilecekler."

Anne babalar uzaktan eğitimde çocuklara nasıl destek olabilirler?

"Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen, çocuklarımız; dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterilsin. Çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlarlarsa çok daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamış oluruz. Derslerden sonra birlikte konu tekrarı yapabilirler. Diğer zamanlarda ise birlikte bolca kitap okumaları bizim için çok değerli."