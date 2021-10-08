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GeriGündem Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Ekim Instagram akış yenilemedi sorunu ile gündemde!
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Haber Giriş: 08 Ekim 2021 - 22:44 | 

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Ekim Instagram akış yenilemedi sorunu ile gündemde!

Instagram çöktü mü sorusu sosyal medya devinde yaşanan sorunun ardından gündeme geldi. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında 8 Ekim tarihinde akış yenilememe sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını ifade etti. Instagram'da yaşanan sorunun küresel çapta olabileceği tahmin edildi.

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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da akşam saatlerinde akış yenilememe sorunu yaşandı. Problemle ilgili henüz bir açıklama gelmezken sorunun dünya çapında olduğu ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.

Yaklaşık 30 dakikalık sorunun ardından dev sosyal medya platformu normale döndü.

2KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Instagram'da yaşanan sorunun ardından Twitter'da kullanıcılar şikayetlerini dile getirdi. İşte, o mesajlardan bazıları;

-Bu instagram çökebiliyor da twitter neden çökmüyor #instagramcoktu

-İnanamıyorum story atarken yine çöktü #instagram

İnstagram mı,çöktü hesabıma bişey mi oldu korkusu#instagram

-Yeter artık şu instagram çökmesin #instagramcoktu

-yine çöktü #instagram

36 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI

6 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.

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Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

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