İnsan Hakları Günü sözleri ve mesajları: İnsan Hakları Günü ne zaman?

“Özgür ifade ve barışçıl olarak toplanma hakkı gibi temel özgürlükleri korumak, sivil katılımı daha güçlü kılar ve daha hoşgörülü, istikrarlı ve barışçıl toplumların kurulmasını sağlar.”



“Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, farklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir”



“Herkes doğuştan gelen devredilemez ve engellenemez haklara sahiptir. #İnsanHaklarıGünü”



“İnsan onuruna yakışan bir yaşam en temel insan hakkıdır. Çünkü İnsan, haklarıyla İNSAN'dır.”



“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir(Montesquieu) Ayırım olmaksızın, onurlu, eşit ve özgür bir yaşam dileğiyle… 10 Aralık Dünya #İnsanHaklarıGünü kutlu olsun.”