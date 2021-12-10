İnsan Hakları Günü sözleri ve mesajları: İnsan Hakları Günü ne zaman?
İnsan Hakları Günü sözleri ve mesajları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 10 Aralık, her yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 73. yılı, aynı zamanda İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Bildirgesi'nin içinde dünya üzerindeki her bir bireyin sahip olduğu 30 en temel hak sıralanıyor. Bu anlamlı günü bir kez daha hatırlatmak isteyenler, İnsan Hakları Günü ile ilgili sözler ve mesajlar paylaşıyor.
Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanmaya başlandı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.
İnsan Hakları Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
“Eşitlik ve insan haklarına saygı, daha adil bir dünya için şarttır.”
“İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın değeridir, güvencesi demokrasidir.” Mustafa Kemal Atatürk
“Tüm insanlığa barış, huzur ve adalet içinde; eşit haklara sahip oldukları bir dünya diliyorum. 10 Aralık Dünya #İnsanHaklarıGünü kutlu olsun.”
“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün tüm dünyada barış, adalet ve huzura vesile olmasını diliyorum.”
“İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın değeridir, güvencesi demokrasidir.” Mustafa Kemal Atatürk
“Tüm insanlığa barış, huzur ve adalet içinde; eşit haklara sahip oldukları bir dünya diliyorum. 10 Aralık Dünya #İnsanHaklarıGünü kutlu olsun.”
“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün tüm dünyada barış, adalet ve huzura vesile olmasını diliyorum.”
“Özgür ifade ve barışçıl olarak toplanma hakkı gibi temel özgürlükleri korumak, sivil katılımı daha güçlü kılar ve daha hoşgörülü, istikrarlı ve barışçıl toplumların kurulmasını sağlar.”
“Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, farklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir”
“Herkes doğuştan gelen devredilemez ve engellenemez haklara sahiptir. #İnsanHaklarıGünü”
“İnsan onuruna yakışan bir yaşam en temel insan hakkıdır. Çünkü İnsan, haklarıyla İNSAN'dır.”
“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir(Montesquieu) Ayırım olmaksızın, onurlu, eşit ve özgür bir yaşam dileğiyle… 10 Aralık Dünya #İnsanHaklarıGünü kutlu olsun.”
“Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, farklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir”
“Herkes doğuştan gelen devredilemez ve engellenemez haklara sahiptir. #İnsanHaklarıGünü”
“İnsan onuruna yakışan bir yaşam en temel insan hakkıdır. Çünkü İnsan, haklarıyla İNSAN'dır.”
“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir(Montesquieu) Ayırım olmaksızın, onurlu, eşit ve özgür bir yaşam dileğiyle… 10 Aralık Dünya #İnsanHaklarıGünü kutlu olsun.”
"Dünyadaki her bireyin eşit haklara sahip olduğu, insan hakları ihlallerinin söz konusu olmadığı günler diliyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun."
"Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür. Dünya insan hakları günü kutlu olsun ..."
"Her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek diliyoruz."
"Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür. Dünya insan hakları günü kutlu olsun ..."
"Her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek diliyoruz."