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Haber Giriş: 17 Mart 2021 - 17:40 | 

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı - Çok yüksek ve yüksek riskli iller açıklandı mı? İşte risk haritası ve detaylar

İllerin haftalık risk haritası açıklandı. 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,100'ün üstü olan illeri duyurdu. Diğer yandan son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova; en çok azalan illerin ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olduğu açıklandı. 4 kategoriye ayrılan illerin renk haritası son açıklamalar sonrası gündeme geldi. İşte, çok yüksek riskli illerle ilgili yayınlanan haritadan son veriler.

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Türkiye'de 'yerinde karar' döneminin başlamasıyla birlikte kademeli normalleşmeye geçildi ancak kurallara dikkat edilmemesi koronavirüs vakalarının tekrar artmasına neden oldu. Son güncellenen risk haritasına göre 58 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı. Vaka sayılarındaki artış 'Koronavirüs tedbirleri geri gelir mi?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritasındaki son durum...

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Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, 58 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı, 23 ilde azaldı.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye yükseldi.

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VAKA SAYILARININ BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış, 23 ilde düşüş yaşandı.Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

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Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,Gümüşhane, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.

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BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE EN FAZLA ARTIŞ VE AZALMANIN YAŞANDIĞI İLLER

100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 arttı.

Yine bir önceki haftaya kıyasla Samsun'dan sonra en fazla artışın yaşandığı iller Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur, 1 hafta içinde 100 binde görülen vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı.

25 İLDE VAKA SAYISI 100 BİNDE 100'ÜN ÜSTÜNDE

Ülke genelindeki 25 ilin haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstündeyken, bunlardan 11'inin 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla olduğu 5 ilin hemen ardından gelen ve haftalık vaka sayısı 100 binde 200'ün üstündeki şehirler "Ordu (248,62), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Konya (203,91), Edirne (200,36) ve Yalova (200,33)" şeklinde sıralandı.Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100'den fazla vakanın görüldüğü iller sırasıyla şöyle:

"Osmaniye (198,89), Rize (188,18), İstanbul (178,25), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Adıyaman (154,63), Çanakkale (149,76), Kayseri (142,95), Kocaeli (138,39), Gümüşhane (137,61), Kırklareli (137,12), Tekirdağ (121,64), Kastamonu (118,23), Artvin (100,88)"

620-26 ŞUBAT KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

20-26 ŞUBAT KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

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