Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ± Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak

2017 DOÄžUMLULAR KAYIT YAPTIRABÄ°LECEK

Ä°lkokul birinci sÄ±nÄ±faÂ 2023-2024 ders yÄ±lÄ±nda 2017 doÄŸumluÂ Ã§ocuklarÄ±n kaydÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.30 EylÃ¼l 2023 tarihi itibariyle yaÅŸÃ§a kayÄ±t hakkÄ±nÄ± elde eden Ã§ocuklardan 69, 70, 71 aylÄ±k olanlar velisinin vereceÄŸi dilekÃ§e ile okul Ã¶ncesi eÄŸitime yÃ¶nlendirebilir veya kayÄ±tlarÄ±nÄ± bir yÄ±l erteleyebilir.Â



Ã–ÄŸrenci kayÄ±tlarÄ± 14 AÄŸustos 2023 tarihinde baÅŸlayacaktÄ±r. KayÄ±t iÃ§in Ã¶ÄŸrenci velisinin 31 AÄŸustos 2023 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar okul idaresine baÅŸvurmasÄ± gerekmektedir.



SÄ±nÄ±f listeleri: sÄ±nÄ±f mevcuduna, kÄ±z, erkek Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na, yabancÄ± uyruklu Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na ve Ã¶zel eÄŸitim gereksinimli Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na bakÄ±larak 1 EylÃ¼l 2023 Cuma gÃ¼nÃ¼ okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan oluÅŸturulacaktÄ±r.Â



Velilerimiz Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±f ve ÅŸubelerini e-devlet ÅŸifresini kullanarak 3 EylÃ¼l 2023 Pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¶ÄŸrenebilir. 4 EylÃ¼l 2023 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±nÄ±f listeleri okul kapÄ±larÄ±na asÄ±lacaktÄ±r.Â