Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ± Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak

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Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ±? ÇocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°lkokul KayÄ±t Tarihleri#Ä°lkokul KayÄ±tlarÄ± Ne Zaman#Meb
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 01:18

Ä°lkokul kayÄ±tlarÄ±nÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± temmuz ayÄ± devam ederken Ã¶ne Ã§Ä±kan konulardan oldu. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), 2023-2024 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸma takvimine gÃ¶re bu sene okullarÄ±n 11 EylÃ¼l tarihinde aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± kesinleÅŸirken veliler de 'Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak?' sorusunun yanÄ±tÄ±na odaklandÄ±. Okul kayÄ±t iÅŸlemlerini tamamlayacak olan vatandaÅŸlar, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) internet sitesi Ã¼zerinden e okul kayÄ±t sorgulama sayfasÄ±ndan bilgi edinebilecekler. Peki, 2023 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman baÅŸlayacak ve nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, ilkokul kayÄ±t tarihleri ve konu hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

1/6Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ± Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak

Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri 2023 son geliÅŸmeler ile takip ediliyor. MEB tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan takvime gÃ¶re; 11 EylÃ¼lâ€™de baÅŸlayacak olan okullarda 1â€™inci sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacak Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 4-8 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda uyum eÄŸitimleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Milyonlarca veli okullar aÃ§Ä±lmadan Ã¶nce ilkokul kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ± tamamlayacaklar. Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ã–ÄŸrenci Ä°ÅŸleri ve Sosyal Etkinlikler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±nan bilgilere gÃ¶re bu kayÄ±tlar,Â e-Okul sistemi Ã¼zerinden e-kayÄ±t yÃ¶ntemiyle alÄ±nacak.Â Peki, ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

2/6Ä°LKOKUL KAYITLARI BAÅžLADI MI

Ä°LKOKUL KAYITLARI BAÅžLADI MI?

YapÄ±lan ilkokul 1'inci ve 5'inci sÄ±nÄ±flara aday kayÄ±tlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± iÃ§in kayÄ±tlarÄ±n baÅŸlamasÄ±, takvime gÃ¶re 14 AÄŸustos itibariyle baÅŸlayacak.

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Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ± Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak

Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ±? ÇocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak?

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PASAPORT ÜCRETLERÄ° NE KADAR OLDU 2023? 2023 Temmuz (6 aylÄ±k, 10 yÄ±llÄ±k, 1 ve 3 yÄ±llÄ±k) pasaport ücreti Resmi Gazete'te yayÄ±mlandÄ±! Ä°ÅŸte yeni pasaport harç ücretleri!

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3/62017 DOÄžUMLULAR KAYIT YAPTIRABÄ°LECEK

2017 DOÄžUMLULAR KAYIT YAPTIRABÄ°LECEK

Ä°lkokul birinci sÄ±nÄ±faÂ 2023-2024 ders yÄ±lÄ±nda 2017 doÄŸumluÂ Ã§ocuklarÄ±n kaydÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.30 EylÃ¼l 2023 tarihi itibariyle yaÅŸÃ§a kayÄ±t hakkÄ±nÄ± elde eden Ã§ocuklardan 69, 70, 71 aylÄ±k olanlar velisinin vereceÄŸi dilekÃ§e ile okul Ã¶ncesi eÄŸitime yÃ¶nlendirebilir veya kayÄ±tlarÄ±nÄ± bir yÄ±l erteleyebilir.Â 

Ã–ÄŸrenci kayÄ±tlarÄ± 14 AÄŸustos 2023 tarihinde baÅŸlayacaktÄ±r. KayÄ±t iÃ§in Ã¶ÄŸrenci velisinin 31 AÄŸustos 2023 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar okul idaresine baÅŸvurmasÄ± gerekmektedir.

SÄ±nÄ±f listeleri: sÄ±nÄ±f mevcuduna, kÄ±z, erkek Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na, yabancÄ± uyruklu Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na ve Ã¶zel eÄŸitim gereksinimli Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na bakÄ±larak 1 EylÃ¼l 2023 Cuma gÃ¼nÃ¼ okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan oluÅŸturulacaktÄ±r.Â 

Velilerimiz Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±f ve ÅŸubelerini e-devlet ÅŸifresini kullanarak 3 EylÃ¼l 2023 Pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¶ÄŸrenebilir. 4 EylÃ¼l 2023 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±nÄ±f listeleri okul kapÄ±larÄ±na asÄ±lacaktÄ±r.Â

4/6Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ± Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak

Ã–ÄŸrencinin NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi

KayÄ±t/Bilgi FormuÂ (Okuldan AlÄ±nacak)Â Ã–ÄŸrenci Bilgi/KayÄ±t Formunu Ä°ndirmek Ä°Ã§in BurayÄ± TÄ±klyanÄ±z

Ä°smi Aday KayÄ±t Listesinde Olmayanlar Ä°Ã§in YerleÅŸim Yeri Belgesi (NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden AlÄ±nacak)

Ä°ki Top A4 Fotokopi KÃ¢ÄŸÄ±dÄ±Â Â Â 

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Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ± Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak

Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ±? ÇocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak?

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5/6Ä°LKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF Ã–ÄžRENCÄ° NAKÄ°L Ä°ÅžLEMLERÄ°

Â Ä°LKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF Ã–ÄžRENCÄ° NAKÄ°L Ä°ÅžLEMLERÄ°

Ã–ÄŸrenci nakil baÅŸvurularÄ± 28 AÄŸustos 2023 tarihinde baÅŸlayacaktÄ±r.

BaÅŸvurular hafta iÃ§i 15.00-17.00 saatleri arasÄ±nda Ã¶ÄŸrenci velisi tarafÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±da istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapÄ±lacaktÄ±r.Â

6/6Ã–ÄžRENCÄ° NAKLÄ° Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° EVRAKLAR:

Â  Â  Â Ã–ÄžRENCÄ° NAKLÄ° Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° EVRAKLAR:Â 

Ã–ÄŸrencinin NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi

KayÄ±t FormuÂ (Okuldan AlÄ±nacak)Ä°ndirmekÂ KayÄ±t Formunu Ä°ndirmek Ä°Ã§in BurayÄ± TÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ã–ÄŸrenci Belgesi veyaÂ  Karne

Ä°ki Top A4 Fotokopi KÃ¢ÄŸÄ±dÄ±

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#Ä°lkokul KayÄ±t Tarihleri#Ä°lkokul KayÄ±tlarÄ± Ne Zaman#Meb

EN SON HABERLER

Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ± Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak

Ä°lkokul kayÄ±t tarihleri | 2023-2024 ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ±? ÇocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak?

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