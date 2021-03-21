İlkbahar Ekinoksu nedir? 21 Mart İlkbahar Ekinoksu 2021 özellikleri ile ilgili merak edilenler
İlkbahar Ekinoksu 21 Mart tarihi ile gündeme gelen konulardan oldu. Kuzey yarımküredeki ilkbaharın başlangıcına işaret eden, İlkbahar Ekinoksu 2021 özellikleri de merak edilen diğer konular arasında yer aldı. Yılda iki kez gerçekleşen Ekinoks olayı, 21 Mart'ta ilkbahar ılımı olarak da isimlendiriliyor. Ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak biliniyor. Peki, İlkbahar Ekinoksu nedir? İşte, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu 2021 özellikleri ile ilgili merak edilenler
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1
21 Mart İlkbahar Ekinoksu bugün gerçekleşiyor. Ekinoks, İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez olan bu doğa olayında, mevsimler değişiyor. Bugün gerçekleşen 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda gündüz ile gece birbirine eşitlenecek. Güneş ışınları Ekvator’a dik açı ile gelmeye başlayacak ve havalar ısınmaya başlayacak.
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EKİNOKS NEDİR?
Güneş'ten gelen ışınlar 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu duruma Ekinoks denir. Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur. Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur.
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21 MART EKİNOKSU’NDA NELER OLUR?
Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
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Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.
Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.