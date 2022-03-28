Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İlk iftar ne zaman? İftar vakti saat kaçta? 2022 iftar saatleri

#İlk İftar#İftar Saatleri#İftar Saat Kaçta

İftar saatleri 2022 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan orucuna az bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar saatleri yayımlandı. Müslümanlar 2022 yılında ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. İstanbul’da ilk sahur için imsak vakti 05:12 olacak. Ankara’daki vatandaşlar için ise ilk oruç 04:59’da başlayacak. Peki, İlk iftar ne zaman? İftar vakti saat kaçta? İşte il il iftar saatleri

1/3İlk iftar ne zaman İftar vakti saat kaçta 2022 iftar saatleri

İftar vakti ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Ramazan orucu iftar saatleri bu açıklamanın ardından belli oldu. Müslümanlar her sene ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Bu yıl ramazan 2 Nisan’da başlayacak. Bu tarihten itibaren oruç tutacak olan vatandaşlar imsak ve akşam ezanı saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İstanbul’da ilk oruç için iftar saati 19:36 olacak.

2/3İLK İFTAR NE ZAMAN

İLK İFTAR NE ZAMAN?

İlk iftar 2 Nisan Cumartesi akşamı olacak. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu tutup, iftar yapacaklar. İşte il il iftar saatleri

İstanbul imsak vakti: 05:12 Akşam ezanı: 19:36

Ankara imsak vakti: 04:59 Akşam ezanı: 19:20

İzmir imsak vakti: 05:25 Akşam ezanı: 19:42

İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/3ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlk İftar#İftar Saatleri#İftar Saat Kaçta