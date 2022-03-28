İlk iftar ne zaman? İftar vakti saat kaçta? 2022 iftar saatleri

İftar vakti ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Ramazan orucu iftar saatleri bu açıklamanın ardından belli oldu. Müslümanlar her sene ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Bu yıl ramazan 2 Nisan’da başlayacak. Bu tarihten itibaren oruç tutacak olan vatandaşlar imsak ve akşam ezanı saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İstanbul’da ilk oruç için iftar saati 19:36 olacak.
İlk iftar 2 Nisan Cumartesi akşamı olacak. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu tutup, iftar yapacaklar. İşte il il iftar saatleri
İstanbul imsak vakti: 05:12 Akşam ezanı: 19:36
Ankara imsak vakti: 04:59 Akşam ezanı: 19:20
İzmir imsak vakti: 05:25 Akşam ezanı: 19:42
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İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.