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İlk cemre ne zaman düşüyor? İşte 1. cemrenin düşüş tarihi ve cemreler hakkında bilgi

#Cemre#Cemre Düşme

Soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, havaları ısındırdığına inanılan cemrelerin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Halk arasındaki inanışa göre üç tane olan hava su ve toprağa sıra ile düşen cemreler, baharın müjdecisi oluyor. Gözler 2022 cemre düşme tarihlerinde. Peki, birinci cemre ne zaman düşecek?

1/3İlk cemre ne zaman düşüyor İşte 1. cemrenin düşüş tarihi ve cemreler hakkında bilgi

Cemre, Şubat ayının ortalarının yaklaşması dolayısıyla araştırılan konular arasında yer aldı. Halk arasında önemli bir yere sahip olan cemre inanışı, havaların ne zaman ısınacağını merak eden vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, 2022 cemre düşme tarihleri...

2/32022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

2022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

3/3CEMRE HAKKINDA BİLGİ

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

 

 

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