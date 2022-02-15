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İlk Cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre düşme zamanları...

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Cemre düşme tarihleri şubat ayıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri oldu. Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, soğuk havaların giderek geride kaldığının habercisi olarak biliniyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri

1/4İlk Cemre ne zaman düşecek 2022 cemre düşme zamanları...

Şubat ayının sonlarına doğru, birer hafta arayla önce havaya, sonra suya, ardından ise toprağa düştüğüne inanılan bu olay, halk arasında cemre düşmesi olarak ifade ediliyor.

2/4İlk Cemre ne zaman düşecek 2022 cemre düşme zamanları...

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

3/4İlk Cemre ne zaman düşecek 2022 cemre düşme zamanları...

Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir.

4/4İlk Cemre ne zaman düşecek 2022 cemre düşme zamanları...

Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

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