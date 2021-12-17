İlave tediyeler ne zaman yatacak? İşte tediye ödemelerinde son durum
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ödenecek tediyelerin 2021 Aralık tarihi merak konusu oldu. İlave tediye adı altında işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin ne zaman ödeneceği Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli olmuştu. Peki, 2021 Aralık tediyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Tediye ödemeleri ne zaman?
Kamuda görevli taşeron işçilere aralık ayı ilave tediye ödeme tarihi belli oldu. Yeni yıl öncesi beklenti içinde olan yüz binlerce taşeron işçi, konuya ilişkin bilgi almak adına internette sorgulamalarına hız verdi. İşte, tediye ödemeleri hakkında ayrıntılar...
İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu.
Aralık ayıyla birlikte tediye ödemelerinin tarihi bir kez daha gündeme geldi. İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti.
6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırılacak.
Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.
Aralık ayıyla birlikte tediye ödemelerinin tarihi bir kez daha gündeme geldi. İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti.
6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırılacak.
Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.