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İlave tediye ödemesi ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte 2022 tediye ödemelerinde son gelişmeler

#Tediye#İlave Tediye#Tediye Ödemeler

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ödenecek tediyelerin tarihi merak konusu oldu. İlave tediye adı altında işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin ne zaman ödeneceği Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinlik kazanacak. Peki, tediyeler ne zaman yatacak? 2022 tediye ödemeleri ne zaman?

1/3İlave tediye ödemesi ne zaman, tarih belli oldu mu İşte 2022 tediye ödemelerinde son gelişmeler

Kamuda görevli taşeron işçilere ilave tediye ödeme tarihi merak konusu oldu. Bir süredir bu hususta beklenti içinde olan yüz binlerce taşeron işçi, söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağına dair araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 tediye ödeme tarihinde son gelişmeler...

2/3İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İlave tediye 2022 ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere geçtiğimiz yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırıldı. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de hesaplara geçti.

2021 yılında 4 taksit halinde yatırılan tediye ödemelerinin ilki 29 Ocak tarihinde yatırıldı.

3/3TEDİYE NE DEMEK

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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