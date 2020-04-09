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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 11:30, /

İl ve ilçelerin corona virüs risk haritası.. Türkiye corona virüs son durum: Vaka ve ölüm harita dağılımı

Corona Virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlandığı tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından güncel ve günlük yayınlanan istatistikler her geçen gün daha detaylı hale getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı basın toplantısında il ve ilçelerin corona virüs risk haritası yayınlandı. Corona Virüs'ün en çok görüldüğü illerden biri olan İstanbul'un tüm ilçelerinde corona virüs risk haritası bölge bölge ekranlara getirildi. İstanbul'un ardından Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya illerimizinde ilçelerinde bulunan risk haritası yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı paylaşımda Türkiye'deki corona virüs son durumunu da vatandaşlarla paylaştı. Peki Türkiye'de son olarak vaka ve ölüm sayısı nedir? İşte Türkiye ve Dünyadan gelen son dakika haberler.

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Dünya genelinde toplam vaka sayısı 1.484.811'e ulaşırken, 88.538 kişi covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde 329.867 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

AMERİKA CORONA VİRÜS SON DURUM

Amerika'da kritik günler yaşanmaya devam ediyor. Enfekte vaka sayısı 432.132 olurken, bu vakaların, 23.906'sı hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. ABD'de gelen son rakamlara göre 14.817 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA CORONA VİRÜS SON DURUM

İspanya'da salgının boyutu her geçen gün daha da kötü bir hal alıyor. Ülkede son verilere göre 148.220 vaka bulunurken, 14.792 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da 48.021 kişi da hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

İTALYA CORONA VİRÜS SON DURUM

Corona Virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da 139.422 vaka bulunuyor. 26.491 kişi ülkede virüsten kurtuldu ve sağlığına kavuştu. 17.669 kişi ise hayatını kaybetti.

ALMANYA CORONA VİRÜS SON DURUM

Almanya'da vaka sayısı hızlı bir artış göstermiş fakat ölüm sayısında ve tedavi kısmında kontrol sağlanmış görülüyor. 113.326 vakanın olduğu ülkede 2.349 kişi hayatını kaybederken, 46.300 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

FRANSA CORONA VİRÜS SON DURUM

Fransa'dan gelen son dakika haberlerine göre ülkede 83.080 vaka bulunuyor. Bunların 21.461'i iyileşerek sağlığına kavuştu ve ülkede 10.887 kişi hayatını kaybetti.

İNGİLTERE CORONA VİRÜS SON DURUM

İngiltere'den gelen son dakika haberlerine göre ülkede son verilere bakıldığında 61.474 vaka bulunuyor. 7.111 kişi hayatını kaybederken, 345 kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki son durumu açıkladı. 8 Nisan verilerini kamuoyu ile paylaştı; Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

İŞTE İL İL VE İLÇELERDE TÜRKİYE SON DURUM HARİTASI

3İSTANBUL CORONA VİRÜS SON DURUM

İSTANBUL CORONA VİRÜS SON DURUM

Koronavirüs İstanbul’da nüfusun yoğun olduğu Bakırköy, Bağcılar, Beşiktaş gibi semtleri kuşatırken, Adalar, Silivri gibi uzak noktalar şanslı. Ankara’da Keçiören ve Yenimahalle’de hem yoğunluk hem de kritik vaka çok. İzmir’de yaklaşık 1500 hasta var, en büyük yoğunluk Konak’ta.İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada 45 ilde toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki akşam yaptığı açıklamaya göre ise koronavirüs vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da. Sağlık Bakanlığı’nın vaka haritasında İstanbul’da hastalık, yapılaşmanın sık, yeşil alanların az olduğu ilçelerde ve sahil kesiminde yoğunlaşıyor.

KUMBURGAZ’A DOĞRU AZALIYOR

Avrupa Yakası’nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz’a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca’yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.

Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir’e, yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.

KALABALIK İLÇELERE TEHDİT

Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören’daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı’na kadar kâbus gibi yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz’ın buradan Karadeniz’e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası da benzer bir görüntü sergiliyor. Beykoz’dan Karadeniz’e kadar uzanan hat, Riva, Şile, Polonezköy’e şimdilik kuvvetli risk bölgesi olmaktan çok uzakta.

ADALAR’A FAYTON PİYANGOSU
Hastalığın yayılması, Kavacık’tan sonra güneye doğru yoğunlaşıyor. Anadolu Yakası’nı Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar tehdit ediyor. Bu yakada, Silivri gibi İstanbul’un sınır ilçesi Tuzla da riski uzak tutmayı başarmış.

Tabii bir de Adalar var. Evet, faytonlar kaldırılınca canhıraş kalabalığın elini ayağını çekmesi Adalar’a büyük ikramiye olmuş. İstanbul’un koronavirüs haritasında hastalığı işaret eden renkli noktacıkların en az görüldüğü ilçe bu sayede Adalar oldu.

4ANKARADA 1000 COVİD 19 HASTASI

ANKARA'DA 1000 COVİD 19 HASTASI

Başkentte 1000’e yakın COVID-19 hastası bulunuyor. Ankara’nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya’nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, bunların ciddi vaka sayısı fazla değil. Buralarda testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan kişiler bulunuyor. Keçiören ve Yenimahalle’de ise hem yoğunluk çok hem de kritik vaka sayısı fazla. Çankaya’nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az. Ankara’nın merkez ilçelerinde durumu kritik vaka sayıları, “Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Çankaya 6, Mamak, 1, Keçiören 5, Sincan 1” olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise durumu ciddi vaka sayısı yok.

5İZMİRDE KIYI ŞERİDİ KIRMIZI

İZMİR'DE KIYI ŞERİDİ KIRMIZI

Koronavirüs salgınının İstanbul’un ardından en çok etkilediği il olan İzmir diken üstünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı rakamlara göre İzmir’de koronavirüse yakalananların sayısı 1500’e ulaşırken, özellikle kıyı şeridinde yer alan ilçelerin salgından daha fazla etkilendiği öğrenildi. Koronavirüs dağılım haritasında en büyük yoğunluğun Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi ile Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi arasında olduğu görülüyor. Güzelyalı, Göztepe, İnönü Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve Üçkuyular’ı kapsayan alanda çok sayıda koronavirüs vakası ve virüse bağlı ölümün yaşandığı dikkat çekiyor.

Karşıyaka, Mavişehir, Çiğli ve Menemen’de de vaka sayıları yüksek. Gaziemir, Aktepe ve Buca’da ise yoğun nüfusa rağmen virüse yakalanan sayısı daha az. Bornova ve Bayraklı’da daha seyrek şekilde görülen vakalarla birlikte yaşanan ölümlerin de daha az olduğu görülüyor.

ARTIK EVDE KALIYORLAR

Bu arada uyarılar ve alınan önlemlerin ardından İzmirliler, Türkiye’de ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı günlere oranla kurallara daha fazla dikkat ediyor. Bir hafta öncesine kadar daha çok dışarı çıkan İzmirlilerin evde kalmaya başladığı, toplu taşım araçlarını kullananların yüzde 80’lere varan oranlarda azaldığı görülüyor. Kemeraltı, Karşıyaka Çarşısı gibi çok yoğun insan trafiğinin yaşandığı bölgelerde giriş-çıkışlara kontrollü izin verilirken, sahil şeridi de spor ve yürüyüş yapanlarla bisikletlilere kapatıldı.

6ZONGULDAK

ZONGULDAK

7SAKARYA

SAKARYA

8KOCAELİ

KOCAELİ

9VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." dedi.

Örnek olarak Ankara'da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi.

Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22'den yüzde 15'e düştüğünü belirterek, "Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımını göstererek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde daha fazla görülüyor. Ağırlıklı vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ila 65 yaş arası. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde dağılım daha dengeliydi. Ama 65 yaş yasağıyla birlikte bunun ne kadar düştüğünü gösteren önemli bir tablo. Tedbirlerin bu anlamda sonuç verdiğini gösteren, 20 - 65 yaş arası yoğunluğun daha fazla olduğunu, 65 yaş sonrası sokağa çıkma yasağı ile giderek vakaların görülme oranının düştüğünü görüyoruz."

Koca, vefatların 65 - 85 yaş arası yoğunlaştığını, erkeklerde kadınlara göre vefat oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

60 yaş altı komorbid hastalığının oranlarına ilişkin paylaştığı tabloda da Koca, "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10 olduğunu söylüyoruz." dedi.

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Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582, toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını bildirdi."Bir milyon yüz bini aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum, temastan kaçının, sosyal mesafeyi koruyun, izolasyon kuralını uygulayın. Bugünkü test sayımız 20 bin 23, bugünkü vaka sayımız 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu."Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

113 NİSANDA AÇIKLANAN SON VERİLER

3 NİSAN'DA AÇIKLANAN SON VERİLER


Türkiye'de ilk vaka

11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa’dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.

12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.

17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.

Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.

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