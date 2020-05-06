İl il sahur saatleri ve imsak vakitleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?
"Sahur saatleri" ve imsakiye vakitleri, yarınki orucuna niyet etmek üzere, İstanbul Ankara, İzmir'de sahur saat kaçta? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi üzerinden il il sahur saatlerini öğrenmek isteyenler, 6 Mayıs sahur vakitleri bilgisine tüm illerin imsakiye takvimi üzerinden ulaşacaklar. Oruçlarını tutup sahura kalkmaya hazırlananlar, ezan saat kaçta okunacak, sahura ne zaman kalkılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta, sahur vaktine ne kadar kaldı? İşte, 2020 Diyanet İmsakiyesi'ne göre, Edirne, Erzurum, Adana, İzmir, Konya ve tüm illerin sahur saatleri ve imsak vakitleri bilgisi...
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"Sahur ne zaman, sahur saat kaçta?" soruları Erzurum, Eskişehir, Mersin, Adana, Kayseri, Trabzon, Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, gibi illerde sahura kalkarak yarınki orucuna niyet edecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Mayıs tüm illerin sahur ve imsak vakitleri bilgisi Diyanet 2020 İmsakiyesi üzerinden yayınlandı. Her gün 81 ilde sahur saatleri bir kaç dakika değişebiliyor. Peki, bu gece sahura ne zaman kalkılacak? Sahura ne kadar kaldı? İşte, il il sahur saatleri ve sahur vakitlerleri...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 1 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İstanbul'da 04:07'de, Ankara'da 03:57'de, İzmir'de 04:26'da gerçekleşecek.Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.
Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun
Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.
Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)
Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.
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“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.
Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.
“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.
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Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)