İl il sahur saatleri 2020: Bu gece sahur ne zaman, ezan kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir sahur vakitleri
Sahur saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve tüm illerde Ramazan İmsakiyesi 2020 üzerinden araştırılıyor. 24 Nisan'da başlayan mübarek Ramazan ayının 21. gününe doğru, sahur vakitleri bilgisi, 81 ilde sahur yemeğine kalkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Ramazan ayında en fazla yoğunlaşılan konulardan olan 'Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak?' soruları il il imsak vakitleri takviminden yanıt buluyor. Peki, Bu gece sahur ne zaman, ezan kaçta okunacak? İşte, 2020 Diyanet İmsakiyesi'ne göre, Edirne, Adana, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Kayseri tüm illerin sahur saatleri ve imsak vakitleri.
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"Sahur ne zaman, sahur saat kaçta?" soruları yaklaşan sahur vakitleriyle yanıtı araştırılan konulardan oldu. On bir ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamamıza günler kala, tüm illerin sahur saatleri daha erkene geliyor. Peki, sahur vaktine ne kadar kaldı? İşte, Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan 14 Mayıs il il sahur vakitleri ve tüm illerin sahur saatleri bilgisi...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 14 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;İstanbul'da 03:54'te, Ankara'da 03:44'te, İzmir'de 04:15'te gerçekleşecek. Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”
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SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
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Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.