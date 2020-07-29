İl içi atama sonuçları İstanbul isim listesi yayınlandı 2020: İl il tayin atama sonuçları sorgulama ekranı 2020!
İl içi atama ve tayin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenlerin İl içi atama sonuçları ile yer değiştirme durumları yapılan açıklamayla netlik kazdı. İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamayla beraber sonuç listesi http://istanbul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlandı. Her ilin il Milli Eğitim Müdürlükleri'nce sonuçlar ayrı ayrı ekranlara gelecek. İşte, İl il tayin atama sonuçları sorgulama ekranı ve İstanbul il içi yer değiştirme sonuç listesi... İşte, il il tayin atama sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili merak edilenler.
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İl içi atama ve tayin sonuçları, il bazında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin erişimine açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından liste halinde açıklanacak olan il içi atama sonuçları, başvuruda bulunulan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayımladığı liste üzerinden görüntülenebilecek. İşte, tayin için gün sayan pek çok öğretmenin merak ettiği o konu hakkında detaylı bilgiler
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi atama sonuçları ile yer değiştirme durumları İstanbul için netlik kazandı. 27 Ağustos tarihine kadar uzatılan tercih sürecinin ardından değerlendirme işlemine başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, illerde bulunan ihtiyaca göre öğretmenlerin il içi atama sonuçları bilgisini erişime açtı. İstanbul il içi sonuç listesi için aşağıdaki linke tıklayınız
İl içi atama sonuçlarının, normal takvime göre 28 Temmuz tarihinde erişime açılması bekleniyordu. Ancak, 28 Temmuz tarihinde beklenen il içi atama sonuçları MEB tarafından açıklanmadı.
Sonuçların, geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm illerin Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.
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İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak, 2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, 3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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Sonuçlar açıklandığı an, il bazında haberimize eklenecektir.