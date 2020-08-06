İl dışı tayin kontenjanları 2020 ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEBBİS il dışı atama başvuru ekranı
İl dışı atama başvuruları 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. İl dışı tayin kontenjanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. Yer değiştirmek isteyen öğrenmenler başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapacaklar. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. İşte MEBBİS il dışı atama başvuru ekranı ve detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İl dışı atama kontenjanları ile ilgili son dakika açıklamaları yoğun ilgi görüyor. İl dışı yer değiştirme başvuru işlemleri 6 Ağustos tarihinden itibaren 10 Ağustos’a kadar yapılabilecek. İşlemler, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirilecek. Peki İl dışı tayin kontenjanları açıklandı mı? Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayımlanıyor. İşte konu ile ilgili detaylar…
İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI? İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayımlanıyor.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3
Abone Ol
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır