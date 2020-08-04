İl dışı atama kontenjanları 2020 açıklandı mı? İl dışı tayin başvuruları için geri sayım
İl dışı atama kontenjanları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları için geri sayım başladı. Yer değiştirme isteyen öğrenmenler 6 Ağustos tarihinden itibaren başvurularını yapabilecekler. İşlemler, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Peki il dışı atama kontenjanları ne zaman açıklanır?
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İl dışı atama başvuruları 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl atama kontenjanlarını personel. meb.gov.tr üzerinden yayımlıyor.
İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI? İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayımlanır. İşte giriş ekranı ve başvurular ile ilgili bilgiler...
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İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
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Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır