İkizlerin yardımına gurbetçi koştu

Emre ve Barış Gümüş kardeşlerin en büyük destekçilerinden olan İrfan Şimşek de İngiltere’de yaşayan arkadaşları Cebrail Çiçek’in internette tesadüfen izlediği bir videoda durumdan haberdar olduğunu belirtip, “İkizler şimdi eskiye göre daha fazla ve rahat bir şekilde dışarıya çıkabiliyorlar. Yıllarca dışarıya hasret kalmışlardı. Bunu yaptığımız için mutluyuz ve gururluyuz. Kendilerini zaten çok sevdik. Kampanyayı Cebrail Çiçek başlattı. Günay İman ile Ahmet Küçük arkadaşımız da dahil oldu. Herkes bir ucundan tutup, çalıştı ve ortaya böyle bir şey çıktı” dedi.