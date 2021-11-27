İHH nedir, açılımı ne? İHH tarihçesi
İHH açılımıyla İnsani Yardım Vakfı evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan İHH’nin çalışmaları kısa sürede 123 ülkeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur. İşte İHH’nin tarihçesi…
İHH İnsani Yardım Vakfı, 1992 yılında ortaya çıkan Bosna Savaşı’na kayıtsız kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf olarak yapılanması ile İstanbul’da hayat bulmuştur. İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş, işgal ve doğal afetler sonucu mağdur olmuş kişilere, yerlerinden edilmiş ve mülteci konumuna düşmüş ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta; ayni ve nakdi yardımların yanı sıra kalıcı projeler ile de ihtiyaç sahiplerini desteklemektedir.
İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım, sosyal yardım, eğitim ve sağlık yardımlarının yanı sıra insan hakları ihlallerine bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyetleri giderme konularında da faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda yardım ve kalkınma projeleri ile desteklenen mağdur coğrafyaların gündeme taşınması, toplumumuzdaki kanaat liderlerinin yaşanan mağduriyetlerden haberdar edilmesi ve bu konuda duyarlılık oluşturularak çözüme yönelik somut adımlar atılması da İHH’nın öncelikleri arasında yer almaktadır.
İHH İnsani Yardım Vakfı, düzenli olarak gerçekleştirdiği Ramazan ve Kurban yardımlarının yanı sıra, savaş, işgal ve doğal afetler nedeniyle mağdur olan coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmektedir. Kalıcı konut ve eğitim merkezleri inşası, su kuyuları açılması bu projelerden bazılarıdır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dönemsel olarak gündeme taşıdığı kampanyalar vesilesi ile de, mağdur coğrafyaların sorunları kamuoyuna duyurulmakta, Türkiye halkının desteği ile mağdur coğrafyalarda önemli projelere imza atılmaktadır.
İHH İnsani Yardım Vakfı, düzenli olarak gerçekleştirdiği Ramazan ve Kurban yardımlarının yanı sıra, savaş, işgal ve doğal afetler nedeniyle mağdur olan coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmektedir. Kalıcı konut ve eğitim merkezleri inşası, su kuyuları açılması bu projelerden bazılarıdır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dönemsel olarak gündeme taşıdığı kampanyalar vesilesi ile de, mağdur coğrafyaların sorunları kamuoyuna duyurulmakta, Türkiye halkının desteği ile mağdur coğrafyalarda önemli projelere imza atılmaktadır.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya dünyanın farklı bölgelerinde takip ettiği çalışmaların yanı sıra Türkiye coğrafyasında da önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Sivil kuruluşların toplumun ıslahı ve inşasında üstleneceği etkin rol için iyi bir örneklik teşkil eden İHH İnsani Yardım Vakfı, doğal afetler sonucu ortaya çıkan mağduriyetleri giderme konusunda çalışmakta; eğitim yardımları, Ramazan ve Kurban yardımları gibi projelerle Türkiye’deki yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.
Faaliyette bulunduğu coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmeyi önceleyen, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “kaynaklarını en iyi kullanan vakıf” olarak tanımlanan ve TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen İHH İnsani Yardım Vakfı, günümüz itibariyle ülkemizde ve dünyada 120 ülke ve bölgede acil yardım, sağlık, eğitim vb. sosyal yardım alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.