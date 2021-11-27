İHH nedir, açılımı ne? İHH tarihçesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım, sosyal yardım, eğitim ve sağlık yardımlarının yanı sıra insan hakları ihlallerine bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyetleri giderme konularında da faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda yardım ve kalkınma projeleri ile desteklenen mağdur coğrafyaların gündeme taşınması, toplumumuzdaki kanaat liderlerinin yaşanan mağduriyetlerden haberdar edilmesi ve bu konuda duyarlılık oluşturularak çözüme yönelik somut adımlar atılması da İHH’nın öncelikleri arasında yer almaktadır.



İHH İnsani Yardım Vakfı, düzenli olarak gerçekleştirdiği Ramazan ve Kurban yardımlarının yanı sıra, savaş, işgal ve doğal afetler nedeniyle mağdur olan coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmektedir. Kalıcı konut ve eğitim merkezleri inşası, su kuyuları açılması bu projelerden bazılarıdır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dönemsel olarak gündeme taşıdığı kampanyalar vesilesi ile de, mağdur coğrafyaların sorunları kamuoyuna duyurulmakta, Türkiye halkının desteği ile mağdur coğrafyalarda önemli projelere imza atılmaktadır.