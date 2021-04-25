İftar vakti 2021: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? İşte sahur saatleri

İftar ve sahur saatleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Müslümanlar oruçlarını tutuyorlar. Oruç ibadeti imsak vaktinden iftar saatine kadar yerine getiriliyor. Bu yıl son oruç mayıs ayında, Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak. 25 Nisan’da İstanbul iftar vakti 20:01, Ankara iftar vakti 19:44, İzmir iftar vakti 20:04 olarak açıklandı. İşte il il sahur ve iftar saatleri