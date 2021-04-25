İftar vakti 2021: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? İşte sahur saatleri
İftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İftar ve sahur saatlerine göre Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Bu yıl ramazan orucu 13 Nisan’da başladı. Son oruç Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak. Peki 25 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve imsak saati kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre il il iftar ve sahur vakitleri hakkında bilgiler
İftar ve sahur saatleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Müslümanlar oruçlarını tutuyorlar. Oruç ibadeti imsak vaktinden iftar saatine kadar yerine getiriliyor. Bu yıl son oruç mayıs ayında, Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak. 25 Nisan’da İstanbul iftar vakti 20:01, Ankara iftar vakti 19:44, İzmir iftar vakti 20:04 olarak açıklandı. İşte il il sahur ve iftar saatleri
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
İstanbul iftar vakti: 20:01 sahur vakti: 04:26
Ankara iftar vakti: 19:44 sahur vakti: 04:14
İzmir iftar vakti: 20:04 sahur vakti: 04:43
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ANKARA İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:38
|06:07
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54*
|2
|14.04.2021
|04:36
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:56
|3
|15.04.2021
|04:34
|06:04
|12:54
|16:36
|19:33
|20:57
|4
|16.04.2021
|04:33
|06:03
|12:53
|16:36
|19:34
|20:58
|5
|17.04.2021
|04:31
|06:01
|12:53
|16:36
|19:35
|21:00
|6
|18.04.2021
|04:29
|06:00
|12:53
|16:37
|19:36
|21:01
|7
|19.04.2021
|04:27
|05:58
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|8
|20.04.2021
|04:25
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:04
|9
|21.04.2021
|04:23
|05:55
|12:52
|16:37
|19:39
|21:05
|10
|22.04.2021
|04:22
|05:54
|12:52
|16:38
|19:40
|21:07
|11
|23.04.2021
|04:20
|05:53
|12:52
|16:38
|19:41
|21:08
|12
|24.04.2021
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:42
|21:09
|13
|25.04.2021
|04:16
|05:50
|12:52
|16:38
|19:44
|21:11
|14
|26.04.2021
|04:14
|05:48
|12:51
|16:39
|19:45
|21:12
|15
|27.04.2021
|04:13
|05:47
|12:51
|16:39
|19:46
|21:14
|16
|28.04.2021
|04:11
|05:46
|12:51
|16:39
|19:47
|21:15
|17
|29.04.2021
|04:09
|05:44
|12:51
|16:39
|19:48
|21:16
|18
|30.04.2021
|04:07
|05:43
|12:51
|16:40
|19:49
|21:18
|19
|01.05.2021
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:50
|21:19
|20
|02.05.2021
|04:04
|05:41
|12:51
|16:40
|19:51
|21:21
|21
|03.05.2021
|04:02
|05:39
|12:51
|16:41
|19:52
|21:22
|22
|04.05.2021
|04:01
|05:38
|12:50
|16:41
|19:53
|21:23
|23
|05.05.2021
|03:59
|05:37
|12:50
|16:41
|19:54
|21:25
|24
|06.05.2021
|03:57
|05:36
|12:50
|16:41
|19:55
|21:26
|25
|07.05.2021
|03:56
|05:35
|12:50
|16:42
|19:56
|21:28
|26
|08.05.2021
|03:54
|05:34
|12:50
|16:42
|19:57
|21:29**
|27
|09.05.2021
|03:52
|05:33
|12:50
|16:42
|19:58
|21:31
|28
|10.05.2021
|03:51
|05:32
|12:50
|16:42
|19:59
|21:32
|29
|11.05.2021
|03:49
|05:31
|12:50
|16:43
|19:59
|21:34
|30
|12.05.2021
|03:48
|05:30
|12:50
|16:43
|20:00
|21:35
İSTANBUL İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|17:00
|20:19
|21:56
İZMİR İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|imsak(Sahur)
|Akşam(İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|05:05
|19:52
|21:13*
|2
|14.04.2021
|05:03
|19:53
|21:14
|3
|15.04.2021
|05:02
|19:54
|21:16
|4
|16.04.2021
|05:00
|19:55
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:58
|19:56
|21:18
|6
|18.04.2021
|04:56
|19:57
|21:19
|7
|19.04.2021
|04:55
|19:58
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:53
|19:59
|21:22
|9
|21.04.2021
|04:51
|20:00
|21:23
|10
|22.04.2021
|04:50
|20:01
|21:24
|11
|23.04.2021
|04:48
|20:02
|21:26
|12
|24.04.2021
|04:46
|20:03
|21:27
|13
|25.04.2021
|04:45
|20:04
|21:28
|14
|26.04.2021
|04:43
|20:05
|21:30
|15
|27.04.2021
|04:41
|20:06
|21:31
|16
|28.04.2021
|04:40
|20:07
|21:32
|17
|29.04.2021
|04:38
|20:08
|21:34
|18
|30.04.2021
|04:36
|20:09
|21:35
|19
|01.05.2021
|04:35
|20:10
|21:36
|20
|02.05.2021
|04:33
|20:10
|21:37
|21
|03.05.2021
|04:31
|20:11
|21:39
|22
|04.05.2021
|04:30
|20:12
|21:40
|23
|05.05.2021
|04:28
|20:13
|21:41
|24
|06.05.2021
|04:27
|20:14
|21:43
|25
|07.05.2021
|04:25
|20:15
|21:44
|26
|08.05.2021
|04:24
|20:16
|21:45**
|27
|09.05.2021
|04:22
|20:17
|21:47
|28
|10.05.2021
|04:21
|20:18
|21:48
|29
|11.05.2021
|04:19
|20:19
|21:49
|30
|12.05.2021
|04:18
|20:20
|21:51***