İftar saat kaçta? İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? 27 Nisan İstanbul iftar vakti

Ramazan ayı heyecanını İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 2020 imsakiye takvimine göre sahura kalkıp, iftar sofrasına oturuyor. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi havanın kararmasıyla birlikte akşam ezanı, yani iftar vakti için de araştırmalar başlıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yaşayanlar için dördüncü gün ve diğer günlerin iftar saatini listeledik. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul’da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri



