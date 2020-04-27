İftar saat kaçta? İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? 27 Nisan İstanbul iftar vakti
Akşam ezanı saatinin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarında gözler iftar saatine çevrildi. Bu yıl 24 Nisan'a denk gelen Ramazan ayının dördüncü orucunu İstanbul'da tutacak olan vatandaşlar, 'İftar saat kaçta? İstanbul'da iftara ne kadar kaldı?' sorularına yanıt arıyor. İşte 2020 imsakiyesine göre 27 Nisan İstanbul iftar vakti...
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Ramazan ayı heyecanını İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 2020 imsakiye takvimine göre sahura kalkıp, iftar sofrasına oturuyor. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi havanın kararmasıyla birlikte akşam ezanı, yani iftar vakti için de araştırmalar başlıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yaşayanlar için dördüncü gün ve diğer günlerin iftar saatini listeledik. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul’da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
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27 NİSAN 2020 İFTAR SAATLERİ
İstanbul iftar saati 20:03 olacak. Ankara iftar saati 19:46 olacak. İzmir iftar saati 20:06 olacak.
İftar duası; "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." Anlamı; "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
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Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…" Anlamı; "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"