İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Yılbaşı sokağa çıkma yasağından kimler muaf? 4 günlük yasakta nereler açık olacak?
Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelge yayımlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürede, muaf tutulacak olan kurumlar ve kuruluşlar genelgede sıralandı. Kabine toplantısında alınan karar gereği 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonları balıkçı/balık tezgahları belli saatlerde açık olacak. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan yerler.
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4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağının detayları son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Kabine toplantısında alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri gereği 4 günlük kısıtlama uygulanacağını belirtmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen 'Covid-19 Salgını' konulu genelgede, yasağın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek şekilde uygulanacağı belirtildi. Yasak boyunca avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, istisna kapsamında olacak.
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YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı. Genelgeye göre;
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
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NERELER AÇIK OLACAK?
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.
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Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.