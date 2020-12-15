Gündem Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 19:46 | 15 Aralık 2020 - 19:46

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Yılbaşı sokağa çıkma yasağından kimler muaf? 4 günlük yasakta nereler açık olacak?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelge yayımlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürede, muaf tutulacak olan kurumlar ve kuruluşlar genelgede sıralandı. Kabine toplantısında alınan karar gereği 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonları balıkçı/balık tezgahları belli saatlerde açık olacak. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan yerler.