İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları bekleniyor
İBB burs sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İBB bursu için başvurularını yapan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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İBB burs başvurusunu yapan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İBB burs başvurularının değerlendirilmesinde eğitim yardımı değerlendirme kriterleri esas alınacak. Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacak.
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İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda belirtilecek.
Öte yandan başvuru güncelleme işlemi devam ediyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz.’ denildi.