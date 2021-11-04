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Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 13:34 | 

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları bekleniyor

İBB burs sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İBB bursu için başvurularını yapan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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İBB burs başvurusunu yapan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İBB burs başvurularının değerlendirilmesinde eğitim yardımı değerlendirme kriterleri esas alınacak. Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacak.

2İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı.  Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda belirtilecek.

Öte yandan başvuru güncelleme işlemi devam ediyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz.’ denildi.

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3İBB BURSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER

İBB BURSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin kendisinin ya da ailesinin/anne-baba vefat hâlinde yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Normal öğrenim döneminin içerisinde eğitimine devam ediyor olmak,

Önlisans ya da lisans öğrencisi olmak,

Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için sene sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4 üzerinden 2,00 olması,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak ya da Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.

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