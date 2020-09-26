Türkiye'nin Ege'deki adalarından biri olan Çiçek Adası satıldı. Çiçek Adası'nın taliplileri arasında Çin ve Katarlıların isimleri geçerken, Almanların bir rehabilitasyon merkezi yapma talebiyle adayı almak istediği de ileri sürülüyordu. İddialara göre, uzun bir süredir satış haberleriyle gündeme gelen Çiçek Adası’nı Hülya Avşar aldı. Peki, Hülya Avşar’ın satın aldığı Çiçek Adası nerede, kimindi? İşte Çiçek Adası’nın hikayesi…
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Çiçek Adası Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı bir adadır. Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyordu.
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Çiçek Adası’nın hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, geçtiğimiz yıl "Bu ada mübadele zamanında Selanik’teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi" açıklamasında bulunmuştu.
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ÇİÇEK ADASI’NIN KONUMU
Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası’nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde. Çiçek Adası Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.