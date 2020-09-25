HTS Kaydı nedir? HTS kayıtları hakkında detaylı bilgiler

HTS KAYITLARI HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?
a) T.C.K.’da yer alan;
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),
Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),
İşkence (Madde 94, 95),
Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),
Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),
Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),
Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),
Parada sahtecilik (Madde 197),
(Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)Fuhuş durumları (Madde 227),
Rüşvet durumları (Madde 252),
İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),