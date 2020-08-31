Hoş geldin eylül: Resimli eylül sözleri ve mesajları

EYLÜL AYI MESAJLARI “Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım...”



"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül’müş gibi."



"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül’den itibaren geceler hazindir uzundur."



“Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık.”



“Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.”



“Aralık ayının karanlığında bir kuşun sesini duydum. Büyülü bir şey. Ve hatırlamak güzel. Bahara, eylüldekinden daha yakınız.”