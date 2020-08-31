Hoş geldin eylül: Resimli eylül sözleri ve mesajları
Tarih boyunca edebiyatçı ve şairlerin ilham kaynağı olan eylül ayının 1’i bu yıl salı gününe denk geliyor. Bir çoğunun hüzün ayı olarak gördüğü eylül ayı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de eylül ayının hissettirdiği duyguları ifade eden sözler ve mesajlar oldu. İşte hoş geldin eylül demek isteyenler için eylül ayı sözleri ve mesajları…
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1
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Sonbaharın gelişini müjdeleyen eylül ayı şairlerin, yazarların ve aşkın mevsimidir. Hüznün, ayrılıkların, yeni başlangıçların ayı eylül, tarih boyunca edebiyatçı ve şairlerin ilham kaynağı olmuş. İşte eylül ile ilgili sözler ve mesajlar…
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EYLÜL AYI MESAJLARI
“Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım...”
"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül’müş gibi."
"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül’den itibaren geceler hazindir uzundur."
“Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık.”
“Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.”
“Aralık ayının karanlığında bir kuşun sesini duydum. Büyülü bir şey. Ve hatırlamak güzel. Bahara, eylüldekinden daha yakınız.”
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“Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı.”
“Eylül bize yazı unutmamız için elinden geleni yapıyor.”
“Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti.Hoşgeldin Eylül.”