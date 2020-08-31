MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHoş geldin eylül: Resimli eylül sözleri ve mesajları
GeriGündem Hoş geldin eylül: Resimli eylül sözleri ve mesajları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 17:36 | 

Hoş geldin eylül: Resimli eylül sözleri ve mesajları

Tarih boyunca edebiyatçı ve şairlerin ilham kaynağı olan eylül ayının 1’i bu yıl salı gününe denk geliyor. Bir çoğunun hüzün ayı olarak gördüğü eylül ayı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de eylül ayının hissettirdiği duyguları ifade eden sözler ve mesajlar oldu. İşte hoş geldin eylül demek isteyenler için eylül ayı sözleri ve mesajları…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sonbaharın gelişini müjdeleyen eylül ayı şairlerin, yazarların ve aşkın mevsimidir. Hüznün, ayrılıkların, yeni başlangıçların ayı eylül, tarih boyunca edebiyatçı ve şairlerin ilham kaynağı olmuş. İşte eylül ile ilgili sözler ve mesajlar…

2EYLÜL AYI MESAJLARI
Abone Olgoogle-news

EYLÜL AYI MESAJLARI

“Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım...”

"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül’müş gibi."

"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül’den itibaren geceler hazindir uzundur."

“Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık.”

“Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.”

“Aralık ayının karanlığında bir kuşun sesini duydum. Büyülü bir şey. Ve hatırlamak güzel. Bahara, eylüldekinden daha yakınız.”

3
Abone Olgoogle-news

“Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı.”

“Eylül bize yazı unutmamız için elinden geleni yapıyor.”

“Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti.Hoşgeldin Eylül.”

“Eylül sabahının serinliğini, Yaprakların serinliğini, Ciğerlerime dolduruyorum, Sessizlik ve serinlik birleşiyor.”

“Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an.”

4
Abone Olgoogle-news

“Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum”

“Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran.”

“Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle…”

“Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…”

5
Abone Olgoogle-news

“Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur,Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim…”

“Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde.”

“Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak.”

“Dedim ya… Eylüldü.Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi