Hıyarcıklı veba nedir? İşte hıyarcıklı veba belirtileri

HIYARCIKLI VEBA BELİRTİLERİ Enfekte olan kişide genel olarak iki ila altı gün içerisinde hastalık belirtileri göstermeye başlıyor.



Yumurta büyüklüğü kadar şişebilen lenf bezlerinin yanında, hastalar, yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, has ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler gösteriyor.



Veba aynı zamanda ciğerleri de etkiliyor, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes alma güçlüğüne sebep oluyor.



Bakteri kana da karışarak sepsis adı verilen duruma neden olabiliyor. Bu noktada hastalık, doku zedelenmesi, organ yetmezliği ve ölüme varabiliyor.