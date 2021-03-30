Hindistan'da festival felaketi: 41 kişi feci şekilde can verdi!

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor. Ülkede dün son 24 saatte tespit edildiği açıklanan 68 bin 20 yeni vaka, Ekim 2020'den bu yana en yüksek sayı olmuştu.