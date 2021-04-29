Hindistan varyantı nedir, diğer mutasyonlardan farkı ne? Hindistan mutasyonu öldürücü mü? İşte detaylar

DAHA TEHLİKELİ Mİ? Bilim insanları bu varyantın daha bulaşıcı ya da aşılara daha dirençli olup olmadığının henüz bilinmediğini söylüyor.



Louisiana State Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Dr. Jeremy Kamil, mutasyonlardan birinin Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilenlere benzer olduğunu söylüyor.Bu mutasyon daha önceki enfeksiyon ya da aşı sayesinde koronavirüsle savaşabilecek. Bağışıklık sistemimizdeki antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilir.



Ancak şu anda daha kaygı verici olan, İngiltere'de tespit edilen ve şu anda 50'den fazla ülkeye yayılmış olan varyant.



Dr. Kamil ise "Hindistan varyantının İngiltere varyantından daha bulaşıcı olduğundan şüpheliyim ve paniklememeliyiz" diyor.