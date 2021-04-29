Hindistan varyantı nedir, diğer mutasyonlardan farkı ne? Hindistan mutasyonu öldürücü mü? İşte detaylar
Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğü ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Koca, "Son olarak İstanbul’da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir'' ifadelerini kullandı. Peki Hindistan varyantı nedir, diğer mutasyonlardan farkı ne? Hindistan mutasyonu öldürücü mü? İşte detaylar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısından sonra koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de ortaya çıktığını açıkladı. Bakan Koca, koronavirüsün Hindistan mutasyonunun bulaştığı belirlenen 5 kişinin İstanbul'da bulunduklarını ve karantinaya alındıklarını duyurdu. Bu açıklama ardından Hindistan mutasyonu ile ilgili araştırmalar başladı.
Virüsler sürekli mutasyon geçiriyor ve kendilerinin farklı versiyonlarını üretiyorlar.
Bu mutasyonların çoğu önemsiz, hatta bazıları virüsü daha az tehlikeli kılabiliyor. Ancak bazı mutant virüsler daha bulaşıcı olabiliyor, aşılar bu virüslere karşı etkisiz kalabiliyor.
Resmen B1617 diye bilinen varyant, ilk olarak Ekim ayında Hindistan'da tepspit edildi.
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Hindistan'da örneklem testleri varyantın ne kadar uzağa ya da ne kadar çabuk yayıldığını tespit edebilecek kadar yaygın değil.
Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde Ocak-Mart ayları arasında toplanan 361 Kovid-19 testinden 220'sinde bu varyant görüldü.Bu arada GISAID küresel veritabanına göre, en az 21 ülkede de Hindistan varyantı tespit edildi.
Varyantın uluslararası seyahat yoluyla İngiltere'ye geldiği de görülüyor. 22 Şubat'tan bu yana İngiltere'de böyle 103 vaka tespit edildi.
Hindistan'dan İngiltere'ye seyahatler büyük ölçüde yasaklandı. İngiltere, Hindistan'ı "kırmızı liste"ye aldı yani Hindistan'dan İngiltere'ye gidecekler önce 10 gün otelde karantinaya girecek.
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DAHA TEHLİKELİ Mİ?
Bilim insanları bu varyantın daha bulaşıcı ya da aşılara daha dirençli olup olmadığının henüz bilinmediğini söylüyor.
Louisiana State Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Dr. Jeremy Kamil, mutasyonlardan birinin Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilenlere benzer olduğunu söylüyor.Bu mutasyon daha önceki enfeksiyon ya da aşı sayesinde koronavirüsle savaşabilecek. Bağışıklık sistemimizdeki antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilir.
Ancak şu anda daha kaygı verici olan, İngiltere'de tespit edilen ve şu anda 50'den fazla ülkeye yayılmış olan varyant.
Dr. Kamil ise "Hindistan varyantının İngiltere varyantından daha bulaşıcı olduğundan şüpheliyim ve paniklememeliyiz" diyor.
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AŞILAR İŞE YARAYACAK MI?
Bilim insanları, ağır hastalıkları önlemede mevcut aşıların varyanta karşı hala etkili olacağına inanıyor.
Prof. Gupta ve çalışma arkadaşlarının Nature dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, bazı varyantlar kaçınılmaz olarak mevcut aşılardan kurtulacak. Bu nedenle, daha etkin hale getirmek için aşı tasarımlarında değişiklikler gerekecek.
Ancak mevcut aşılar, yine büyük ihtimalle hastalığın yayılmasını yavaşlatacak.
Dr. Kamil "Çoğu kişide aşı, hastalığı hafif geçirmek ya da hiçbir şey hissetmemekle, ölüm riskiyle hastaneye yatış arasındaki farkı belirleyecek" diyor ve ekliyor:
"Lütfen size verilen aşıyı yaptırın. Tereddüt edip, ideal aşıyı bekleme hatasına düşmeyin"