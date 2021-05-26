Hindistan varyantı nedir? Hangi aşılar koronavirüs mutasyonunda etkili? İşte uzmanlardan yapılan açıklama
Hindistan varyantı koronavirüs salgınında can almaya devam ediyor. Ekim ayında Hindistan'da bir kişide tespit edilen Hint mutasyonu tüm dünyayı tehdit eden bir noktaya geldi. Türkiye'de de gözlenen mutasyon virüs yönelik tedbirler sürerken, küresel çapta panik yaratan Hint varyantının hangi aşılarda etkili olacağı da gündeme geldi. BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada BioNTech aşısının 25-30 aralığında etkili olduğunu söylemişti. Peki, Hindistan varyantı nedir? İşte, Hint mutasyonu hakkında merak edilen tüm bilgiler.
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Hindistan mutasyonu nedir sorusu, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar ile gündemde yer almaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Hint varyantına karşı etkili olup olmadığı endişelere neden oldu. Vaka sayısında yaşanan düşüş devam ederken mutasyon aşı tartışmaları ile ilgili uzmanlardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha önce yapışan açıklamada ABD'deki New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre Pfizer ve Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının, B.1.617 olarak bilinen Hint varyantına karşı etkili olduğu bildirildi. Hindistan varyantının en önemli özelliğinin bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin yarattığı bağışıklıktan kaçabilmesi olarak tanımlanıyor.
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HİNDİSTAN MUTASYONU NEDİR?
Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Türk Bilim İnsanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Hindistan varyantı ile ilgili şunları söyledi;
Hindistan'daki varyant iki mutasyon içeriyor. Mutasyonlardan bir tanesi Kaliforniya varyantındaki mutasyonla aynı. Bu nedenle, bunun da (hücre içinde) daha hızlı bölünebildiği ve insan hücresine daha sıkı bağlanabildiği düşünülüyor. Spike proteindeki bahsettiğim mutasyondan dolayı, ilk çıkan virüs formuna göre hücreye daha sıkı bağlandığı için, daha çok virüs insan hücresine girebiliyor, hücreye giren virüs daha hızlı bölünebiliyor. Dolayısıyla enfeksiyon riskini de artırıyor. Hindistan'da bulunan iki mutasyonlu 'double mutant' dediğimiz bu varyantın, Hindistan'ın özellikle çok fazla Korona vakası bulunan bölgelerinde yüzde 20 oranında bulunduğu tespit edildi. Buradaki vaka artışlarının nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor."
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AŞILAR MUTASYONDA ETKİLİ Mİ?
Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin şunları söyledi;
Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor.
Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.
Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.
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Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.
Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor.
Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.
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ABD'DE ÇARPICI ARAŞTIRMA
ABD'de faaliyet gösteren New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre ise, Pfizer ve Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının, B.1.617 olarak bilinen Hint varyantına karşı etkili olduğu açıklandı. Haftalık basın toplantısında Hint varryantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr Anthony Fauci, New York Üniversitesi'de yapılan araştırma sonucuna dikkat çekerek, " Hint varyantına karşı yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, Moderna ve Pfizer oldukça etkili. Bu sonuç aşı olmak için yeterli bir sebep" diye konuştu. ABD, Nisan ayı başlarında Hindistan'da ortaya çıkan varyant olan ilk B.1.617 vakasını bildirdi. Stanford Üniversitesi bilim insanları ilk vakalara, Kuzey Kalifornia’da tespit ettiklerini açıkladı. Hint varyantın bağlı vakalar Lowa, Nevada ve gibi bir çok eyaletlerde rastlandı.