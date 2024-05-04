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Hıdırellez ne zaman 2024, bu gece mi saat kaçta başlıyor? Hıdırellez ritüeli nedir, Hıdırellez bayramı'nda ne yapılır?

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#Hıdırellez Ne Zaman 2024#Hıdırellez#Hıdırellez Ritüelleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 18:40

Hıdırellez bayramı'nda ne yapılır sorusu Anadolu geleneklerimizden olan hıdırellez gecesi ile birlikte araştırılmaya devam ediyor. Kökeni çok eski tarihlere dayanan Hıdırellez Bayramı 2024 için geri sayım başladı. Hıdırellez dilekleri yurdun dört bir yanında bu yıl da uygulanacak. Kışını sona ermesi ve baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez Bayramı huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kutlanır. Hıdırellez gül ağacı ritüeli,baht açma oyunları, yoğurt mayalama, gül ağacına dilek dileme gibi birçok Hıdırellez ritüelleri Anadolu'dan günümüze kadar ulaştı. Peki, Hıdırellez ne zaman, saat kaçta başlıyor? Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? İşte, Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri...

1/7Hıdırellez ne zaman 2024, bu gece mi saat kaçta başlıyor Hıdırellez ritüeli nedir, Hıdırellez bayramında ne yapılır

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor. Mevsimlik bir bayram olarak belirli yörelerde kutlanan Hıdırellez'de geçmişten bugüne, gül fidanına dilek bağlamak ve ateşten atlamak gibi bazı ritüeller yapılıyor. Hıdırellez ne zaman 2024, saat kaçta başlıyor? Hıdırellez nedir ve ne yapılır? Hıdırellez ritüelleri...

2/7HIDIRELLEZ NEDİR

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

 

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3/7HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2024

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2024?

Her yıl 6 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez; 2024 yılında 5 Mayıs Pazar akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Pazartesi ikindi saatine kadar devam edecek.

4/7HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELER, NASIL YAPILIR

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELER, NASIL YAPILIR?

Halk huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kışın sona erdiği tabiatın uyandığı Hıdırellez gününde çeşitli çarelere başvurur. Anadolu'da halk, gün doğumu öncesi tercihen beyaz elbiseler giyerek yeşil ve bol sulu kırlara gider ve eğlenir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.Hızır'ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceği, bu su ile kırk gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılır. "Hızır Hakkı" için kuzu kesmek, Hızır geleneğinin yayıldığı her yerde görülen bir âdettir. Diyarbakır'da Ciğaret adıyla ayrı bir tören yapılır. Baharın bu taze kuzusunu yemekle bedenlerin sağlık ve canlılık kazanacağı inanışı vardır.

Hızır'ın eli değen şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle Hızır günü arifesinde yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağzı açık bırakılır. Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır.

Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme âdeti vardır. Kurban ve adaklar "Hızır hakkı” için olmalıdır çünkü tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamaya yöneliktir.

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5/7YOĞURT MAYALAMA GELENEĞİ

YOĞURT MAYALAMA GELENEĞİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır.

Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve gelecek yıl tekrar değiştirilir.

 

6/7BAHT AÇMA RİTÜELİ

BAHT AÇMA RİTÜELİ

Hıdrellezde baht açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar, çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlarlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum’da “mani çekme” adı verilir.

BAKMADAN GEÇME!

7/7HIZIR SOPASI RİTÜELİ

HIZIR SOPASI RİTÜELİ

Bazı yerlerde hastalıklar, ağrılar için şifa olduğuna inanılan Hızır Sopası geleneği vardır. Bu sopa ağrı-sızı olan yerlere vurulursa ağrıların geçeceğine inanılır.

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#Hıdırellez Ne Zaman 2024#Hıdırellez#Hıdırellez Ritüelleri

BAKMADAN GEÇME!