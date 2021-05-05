Hıdırellez duası nedir, nasıl edilir? Hıdırellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Hıdırellez duası bu akşam dileklerini dileyecek olanların gündemine geldi. 5 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs'ta devam eden Hıdırellez'de çeşitli dilek, dua ve ritüeller bulunuyor. Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için gül ağacına para asma, nohut, fasulye ekme gibi çeşitli inançlar, gerçekleşmesini istedikleri dilekleri dile getirecek olan vatandaşlar tarafından uygulanacak. Peki, Hıdırellez duası nedir, nasıl edilir? İşte, Hıdırellezde dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Hıdırellez duası, Hıdırellez'in gelmesiyle beraber vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan olan Hıdırellez dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür. Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri aralığında kutlanan Hıdırellez'de dilek dileyecek olanlar dua ediyor.
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HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
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HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK DİLENİR?
Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.
Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.
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Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2020 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.