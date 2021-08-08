Gündem Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 22:01 | 08 Ağustos 2021 - 22:01

Hicri yeni yıl ne zaman? İşte Hicri yılbaşı tarihi

İslam tarihi açısından önemli bir ay olan ve Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayının ne zaman başlayacağı ve 2021 Hicri yılbaşının ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. Her yıl Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicri yılın başladığı kabul ediliyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman?