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Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 - 22:46 | 

Hibe nedir? Hibe desteği nedir? İşte konuya dair ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız hibe veriyoruz" dedi. Bu gelişmenin ardından hibenin ne demek olduğu ve anlamı merak konusu oldu. Peki, hibe nedir? Hibe desteği nedir?

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1

TDK'ye göre hibe kelimesi anlamı "Bağış"tır. Kökeni Arapça olan Hibe; bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır.

2

Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir.

3HİBE DESTEĞİ NEDİR

HİBE DESTEĞİ NEDİR?

Hibe desteği, önceden belirlenmiş bir amacın gerçekleştirilmesi için uygulanacak bir faaliyeti desteklemek amacıyla kişi veya kuruluşlara geri ödeme beklemeksizin yapılan ayni ya da mali katkıdır.

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