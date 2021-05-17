Hibe nedir? Hibe desteği nedir? İşte konuya dair ayrıntılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız hibe veriyoruz" dedi. Bu gelişmenin ardından hibenin ne demek olduğu ve anlamı merak konusu oldu. Peki, hibe nedir? Hibe desteği nedir?
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1
TDK'ye göre hibe kelimesi anlamı "Bağış"tır. Kökeni Arapça olan Hibe; bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır.
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Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir.
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HİBE DESTEĞİ NEDİR?
Hibe desteği, önceden belirlenmiş bir amacın gerçekleştirilmesi için uygulanacak bir faaliyeti desteklemek amacıyla kişi veya kuruluşlara geri ödeme beklemeksizin yapılan ayni ya da mali katkıdır.