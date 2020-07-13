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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:01,

Heybeliada'da yanan alan havadan fotoğraflandı

Heybeliada’da 5 hektarlık alanın kül olduğu yangının bıraktığı hasar, sabahın ilk ışıklarıyla gözler önüne serildi. Yangına itfaiye ile beraber müdahale eden bir ada sakini, yaşadıklarını anlattı.

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Heybeliada’da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı.

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Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, yangının neden olduğu hasar da gözler önüne serildi.

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Vatandaşlar zincir oluşturarak elden ele uzattıkları su dolu bidonlarla yangını söndürmede ekiplere yardım etti. Ekiplere yardım edenler arasında bulunan vatandaşlar o anları anlattı.

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Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıktı.

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Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi.

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Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17.30 sıralarında çıkan yangın 19.45'te söndürüldü. Yangının ardından adaya İstanbul'dan çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

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Adalıların da dahil olduğu soğutma çalışmaları ormanlık alanda sürüyor.

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Öte yandan, 3 kişinin gözaltına alındığı yangınla ilgili olarak olay yerinde polislerin incelemesi sürüyor. Yangının olduğu bölgede olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı görüldü. Gözaltına alınan 3 şüphelinin terörle bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

9ELLERİ, BACAKLARI YANAN OLDU
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"ELLERİ, BACAKLARI YANAN OLDU"

Hem yangına hem de soğutma çalışmasına katılan adalılardan Atilla Keke şu açıklamaları yaptı:

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“İlk önce bayrak tarafında yangın haberini aldık. Ondan sonra ikinci haber geldi Çamlık Limanı diye. Daha sonra üçüncü haber geldi mezarlık diye

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Helikopterlerden bir taraftan söndürmeye başladılar. Biz de adalılar olarak elimizden geleni yapmak için yukarıya çıktık. Herkes elinden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalıştı.

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Bir taraftan kürek, bir taraftan bidonlar. Soğutma çalışmalarına kadar bitirdik. İtfaiye erleri çok yorulduk çok çaba sarf etti. Hortumları toplamalarına yardım ettik en son. Adalılardan elleri, bacakları yanan oldu, dumandan etkilenen oldu. Onlar ambulans dolmuşla hastaneye kaldırıldı

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Savaş Güven de, “Ben adanın İstanbul'a bakan kısmında oturuyorum. Tam tersi yerde çıkmıştı yangın evimden görünüyordu.

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Dumanları görür görmez direkt giyinip çıktım. 1,5 saatte itfaiyenin ve adalı hemşerilerimin desteğiyle çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden kimi kum taşıdı, kimi bidonlarla su taşıdı bu şekilde aşağı kadar gelerek söndürdük" diye konuştu.

15ÇOK ÜZGÜNÜZ GERÇEKTEN CANIMIZ YANIYOR
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"ÇOK ÜZGÜNÜZ GERÇEKTEN CANIMIZ YANIYOR"

Büyükada'dan evindeki kürekle yangın söndürme çalışmalarına yardıma gelen Yeşim Erbaşol Can ise şu ifadeleri kullandı:

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Bahçedeki küreğimizi kaptık geldik. Büyükada'da oturuyorum. Belediye anons yaptı, küreklerini, kovasını alan yangına gelsin diye.

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Bir tekne kaldırdılar geldik. Biz geldiğimizde aslında çoğu şey bitmişti ama biz destek ekibi olarak geldik.

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Çok fazla alan yanmış çok üzgünüz gerçekten canımız yanıyor.

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