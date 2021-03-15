HES kodunda yaş görünür mü? İşte ayrıntılar

İstanbul'da, 15 Mart'tan itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunluğu getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, MEB'e bağlı resmi ve özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrolleri yapılacak. Bu gelişmenin ardından HES kodu sorgulaması esnasında yaş durumunun görünüp görülmeyeceği merak konusu oldu. Peki, HES kodunda yaş görünür mü?
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Yeniden normalleşme dönemine ilişkin adımlar atılırken, HES kodu da hayatımızın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Pek çok kişi de HES kodu sorgulaması yapıldığı sırada, yaşlarının karşı taraf tarafından görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Peki, HES kodunda yaş görünür mü?
HES kodu sorgulaması esnasında, yaş bilgisi görülmez. Sorgulama sırasında yalnızca, kodu sorgulanan kişinin isminin bir kısmı, T.C. Kimlik Numarasının bir kısmı ve riskli olup olmadığı bilgisi görülebilir.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.
"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.