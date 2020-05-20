HES kodu nedir, nasıl ve nereden alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması (HES kodu) karekod nerelerde kullanılacak?
HES kodunun nasıl alındığı araştırılan konular arasında yerini aldı. Hayat Eve Sığar uygulaması (HES kodu) karekod nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada HES kodu ile ilgili bilgi verdi.Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak." dedi. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar bu açıklamaların ardından Hayat Eve Sığar uygulamasına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Peki HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? İşte, o konularla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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HES kodu nedir, nasıl alınır soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni bir seyahat döneminin başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, “Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” dedi.
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HES KODU NEDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca açıklamasında hes kodu ile seyahat döneminin başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, “Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” dedi.
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HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulamasına gelecek bir özellik ile bir kod üretilecek. Bu koda istinaden öncelikli bir tarama yapılacak ve yolcunun kabul edilip edilmediğine karar verecek. HES Kodu kullanılarak uçak ve tren seyahati yapabilecek.