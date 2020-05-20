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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 18:32,

HES kodu nedir, nasıl ve nereden alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması (HES kodu) karekod nerelerde kullanılacak?

HES kodunun nasıl alındığı araştırılan konular arasında yerini aldı. Hayat Eve Sığar uygulaması (HES kodu) karekod nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada HES kodu ile ilgili bilgi verdi.Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak." dedi. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar bu açıklamaların ardından Hayat Eve Sığar uygulamasına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Peki HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? İşte, o konularla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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HES kodu nedir, nasıl alınır soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni bir seyahat döneminin başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, “Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” dedi.

2HES KODU NEDİR
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HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca açıklamasında hes kodu ile seyahat döneminin başlayacağını duyurdu.
Bakan Koca, “Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” dedi.

3HES KODU NASIL ALINIR
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HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelecek bir özellik ile bir kod üretilecek. Bu koda istinaden öncelikli bir tarama yapılacak ve yolcunun kabul edilip edilmediğine karar verecek. HES Kodu kullanılarak uçak ve tren seyahati yapabilecek.

4HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI APPSTORE İNDİRME LİNKİ- TIKLAYINIZ

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ- TIKLAYINIZ

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