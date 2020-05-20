HES kodu nedir, nasıl ve nereden alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması (HES kodu) karekod nerelerde kullanılacak?

HES kodu nedir, nasıl alınır soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni bir seyahat döneminin başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, “Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” dedi.



