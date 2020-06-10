HES kodu nasıl alınır? Seyahat için HES kodu alma ekranı

Şehirler arası seyahat yapmak isteyen vatandaşlar HES kodu nasıl alınır sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. HES kodu nedir? HES (Hayat Eve Sığar) kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanızı sağlıyor. Kod, SMS ile veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor.



HES KODU NASIL ALINIR?



HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.