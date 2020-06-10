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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 16:18,

HES kodu nasıl alınır? Seyahat için HES kodu alma ekranı

HES kodu alma ekranı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hayat Eve Sığar Uygulaması ve SMS ile alınabilen bu kod, uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabiliyor. Vatandaşların kodun yanı sıra seyahat izin belgesi de almaları gerekiyor. İşte HES kodu alam ekranı ve merak edilenler…

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Şehirler arası seyahat yapmak isteyen vatandaşlar HES kodu nasıl alınır sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. HES kodu nedir? HES (Hayat Eve Sığar) kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanızı sağlıyor. Kod, SMS ile veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

2HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI APPSTORE İNDİRME LİNKİ- TIKLAYINIZ

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ- TIKLAYINIZ

3HES KODU NEDİR
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HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

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