HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma işlemi
HES kodu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan HES, kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıkları bilgisinin güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayarak salgının takibine destek oluyor. HES kodu almak isteyenler bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorlar. İşte HES kodu ile ilgili detaylar…
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HES kodu alma işlemi, Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. İşte e-Devlet HES kodu alma ekranı ve detaylar
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HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
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HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)
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E-DEVLET ÜZERİNDEN DE ALINABİLİYOR
HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor. Bu hizmeti kullanarak, kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz.