HES kodu alma ekranı: HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES kodu yoğun ilgi görüyor. HES kodu alma işleminin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini duyurdu. HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek veya sms ile de bu kod alınabiliyor.