Her yerde arıyorlar... Belçika'da büyük panik: Ölüm listesi ele geçirildi!

Öte yandan, Conings'in Belçika'nın Flaman bölgesindeki aşırı sağcı Vlaams Belang partisine üye olduğu ortaya çıktı.



Daha önce partinin lideri Tom Van Grieken'in partisinin Conings ile ilişkilendirilmesine karşı çıkmasına rağmen Vlaams Belang'ın sözcüsü Belçika basınına yaptığı açıklamada, firari askerin 2020 sonuna kadar partilerinin üyesi olduğunu açıkladı.