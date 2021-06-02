Her yerde arıyorlar... Belçika'da büyük panik: Ölüm listesi ele geçirildi!
Belçika'yı saran korku büyüyor. Polis birliğinden ağır silahlar çalarak firar eden aşırı sağcı asker her yerde aranmaya devam ediliyor. Aşırı sağcı asker Jürgen Conings ülkede 'terör' tehdidi olarak kabul edilirken ele geçirilen ölüm listesi şok dalgası yarattı.
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Belçika 2 haftadan fazladır ağır silahlarla firar eden aşırı sağcı askeri her yerde arıyor. Sonuç alınamayan arama çalışmaları devam ederken korkutan ölüm listesi de ele geçirildi.
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Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman, birliğinden çaldığı ağır silahlarla kayıplara karışan ve "terör saldırısı" düzenlemesinden endişe edilen aşırı sağcı askerle ilgili bazı hatalar yaptıklarını söyledi.
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Polis ve ordunun yaklaşık iki haftadır aradığı 46 yaşındaki Jürgen Conings hakkında Belçika'nın RTBF televizyonuna konuşan Amiral Hofman, "Saklamanın anlamı yok. Bilgi akışında ve bazı güvenlik uygulamalarında hatalar yaptık." dedi.
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Hofman, daha önce radikal eğilimleri nedeniyle tehlikeli sayılan en az 30 asker arasında ismi bulunan Conings'in durumuyla ilgili bilginin "en üst seviyelere" aktarılmadığını, firari askeri en kısa zamanda canlı olarak ele geçirmeyi umduklarını kaydetti.
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Orduda aşırı sağ eğilimlerin bulunup bulunmadığı sorulan Hofman, "Ordu toplumun bir yansımasıdır. Her eğilim, her fikir orduda bulunabilir." diye konuştu.
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Conings'in başka bazı askerlerle birlikte radikal eğilimleri nedeniyle gözlem altında bulunduğu bildirilmişti. Buna rağmen Conings'in silahlara erişiminin engellenmediği gerekçesiyle orduya yönelik eleştiriler gündeme gelmişti.
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Öte yandan, Conings'in Belçika'nın Flaman bölgesindeki aşırı sağcı Vlaams Belang partisine üye olduğu ortaya çıktı.
Daha önce partinin lideri Tom Van Grieken'in partisinin Conings ile ilişkilendirilmesine karşı çıkmasına rağmen Vlaams Belang'ın sözcüsü Belçika basınına yaptığı açıklamada, firari askerin 2020 sonuna kadar partilerinin üyesi olduğunu açıkladı.
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Conings'i bulmak için 17 Mayıs'tan beri çoğunlukla ormanlık alanda yürütülen arama operasyonları hala sonuç vermedi. Bu süre içinde aşırı sağ eğilimleri bulunan birçok kişinin evinde de aramalar yapıldı ancak Conings hala bulunamadı.
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Belçika ordusuyla Irak, Bosna, Afganistan gibi bölgelerde bulunan özel eğitimli Conings, arkasında veda mektupları bırakarak firar etmişti. Ordudan anti tank roketleri, ağır makinalı silahlar çalarak kaybolan Conings'in, mektuplarından birinde "insanların hayatına yön veren virologlar ve siyasetçilerden kurtulmak" istediğini yazdığı belirtilmişti.
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Belçika'nın salgın tedbirlerinde imzası bulunan virolog Marc Van Ranst ve ailesi, bu tehdit üzerine güvenli bir yere götürülmüştü.
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Firari askerin ayrıca daha önce bir arkadaşına bir camiye saldırı düzenlemekten bahsettiği ortaya çıkınca, Conings'in bulunabileceği bölgedeki camilerde güvenlik önlemleri alınmıştı.
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Ülkenin terör izleme listesinde bulunan ve şu anda polis tarafından aranan Belçikalı askerin, 10 potansiyel hedeften oluşan bir ölüm listesi de hazırladığı ortaya çıktı.
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Önde gelen bir koronavirüs uzmanı ile Belçika Savunma Bakanı'nın, polis tarafından iki haftadan uzun süredir aranan ve medya tarafından 'Belçika Rambo' lakabıyla anılan 46 yaşındaki Onbaşı Jurgen Conings'in hedeflerinden ikisi olduğuna inanılıyor.
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Yerel medyadaki haberlere göre, polis yetkilileri kaçağın geçen ay ortadan kaybolmadan önce bıraktığı mektupları okudu. Bunun üzerine Belçikalı askerin ölüm listesinde olduğu düşünülen 10 kişinin güvenliğini artırıldı.
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Ülkenin koronavirüse dair aldığı kararların pek çoğunun ardındaki isim olan, Belçika'nın en tanınmış koronavirüs uzmanlarından Marc Van Ranst ailesiyle birlikte bir güvenli eve götürüldü.
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Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws gazetesine göre, Conings'in boşanmasına karışan bir avukat ve eski karısı da polis koruması altında.