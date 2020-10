Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.



Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.



Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.



Sevgi En Büyük Koruyucudur.



4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.