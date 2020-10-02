Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları
Dünya genelinde maddi kazanç ve eğlence amacıyla hayvan hakları savunucularının itirazlarına rağmen bir çok hayvan gösterilerde kullanılıyor. Her yıl ekim ayında kutlanan Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan haklarına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Hayvan hakları savunucularının en çok tepki gösterdikleri konulardan biri de hayvanların sirk gösterilerinde kullanılmaları. Hayvanları Koruma Günü'nün anlam ve önemini en iyi şekilde ifade etmek isteyenler mesajlarını sosyal medyadan dile getiriyor. Peki, Hayvanları Koruma Günü ne zaman? İşte Hayvanları Koruma Günü'nün tarihi ve Hayvanları Koruma Günü sözleri -mesajları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Dünya Hayvan Günü’nün misyonu, dünya çapında refah standartlarını iyileştirmek için hayvanların statüsünü yükseltmektir. Dünya Hayvanları Koruma Günü aynı zamanda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için küresel bir güçtür. Dünya Hayvan Günü her ülkede birbirinden farklı şekillerde kutlanmakta, hatırlatılmaktadır.
2
Abone Ol
Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu.
3
Abone Ol
Hayvanları Koruma Günü Tarihçesi
Dünya Hayvanları Günü, sinolog Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı. 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayında ilk Dünya Hayvanları Günü'nü düzenledi. Bu ilk etkinliğe 5.000'den fazla kişi katıldı. Etkinlik ilk kez 1929'da 4 Ekim'e taşındı. Başlangıçta sadece Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekoslovakya'da kabul gördü. Zimmermann her yıl Dünya Hayvan Gününün tanıtımı için yorulmadan çalıştı. Son olarak, Mayıs 1931'de İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nin bir kongresinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü evrensel bir gün yapma önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
4
Abone Ol
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI
Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
5
Abone Ol
Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.
Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.
Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.