Haydarcan Kılıçdoğan kimdir? Tacizcileri engellemek isterken hayatını kaybetti

Haydarcan Kılıçdoğan tacizcilerin kurbanı oldu. Olay, geçen hafta pazar günü Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana geldi. Kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.’yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mert T. ile Yunus H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.