Haydarcan Kılıçdoğan kimdir? Tacizcileri engellemek isterken hayatını kaybetti
Ankara'da tacize uğradıklarını öne süren 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan Kılıçdoğan (28), uyardığı Mert T. (17) ve Yunus H. (17) tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Baba Kılıçdoğan, oğlunun tacizi engellemek isterken saldırıya uğradığını belirterek, "6 yerinde bıçak darbesi var. İki sefer ameliyat oldu, tedavisi olumlu gidiyordu ama kurtarılamadı" diye konuştu.
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Haydarcan Kılıçdoğan tacizcilerin kurbanı oldu. Olay, geçen hafta pazar günü Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana geldi. Kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.’yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mert T. ile Yunus H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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MÜZİK TUTKUNUYDU
Genç yaşta hayatını kaybeden Haydarcan Kılıçdoğan'ı YouTube'da paylaştığı videolar ortaya çıktı. Söz ve müziği kendisine ait şarkılarını gitarı ile Ankara'nın farklı yerlerinde söyleyerek videoya kaydeden Kılıçdoğan, bestelerini aboneleriyle paylaştı. Kılıçdoğan'ın, 'Vazgeçtim Artık Sensizlikten', 'Sen Neredesin', 'Bilemezsin' ve 'Gizemli Sonbahar' isimli besteleri YouTube kanalında yer aldı.
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OTOPSİ TAMAMLANDI
Songül ve Nurettin Kılıçdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın otopsi işlemleri adli tıp kurumunda tamamlandı. Haydarcan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra töreninin yapılacağı Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü. Baba Nuretttin Kılıçdoğan, burada taziyeleri kabul etti.