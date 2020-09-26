Hayat Kimliğinle Kolay nedir? Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması başvuru ekranı ve randevu sistemiyle ilgili detaylar

BAKAN SOYLU UYGULAMAYI ANLATTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuştu.



Bakan Soylu, Pazartesi’den itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacağını ifade ederek, "Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. Kimliğimizin arkasında çip var. Bunda 5 alan var, biz bunun dördünü kullanmak istiyoruz. Pazartesi'den itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir. Yani bunu yükledik, ömür boyu kalacak değil. Hepimiz gitmek zorunda mıyız? Hayır. Yine Pazartesi'den itibaren yeni kimlik almaya giden veya yeni pasaport-ehliyet almaya giden müracaat edip yaptırabilecek zaten. Bundan sonra yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerindeki memurlarımız şu soruyu soracaklar.