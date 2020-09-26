Hayat Kimliğinle Kolay nedir? Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması başvuru ekranı ve randevu sistemiyle ilgili detaylar
Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin çipli kimlik kartlarına aktarıldığı Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Nüfus müdürlükleri tarafından sağlanan Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması online randevu sistemi ya da telefon üzerinden hizmet veriyor. Peki, Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması nedir? İşte, Hayat Kimliğinle Kolay başvuru ekranı ve uygulamayla ilgili merak edilen bilgiler.
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Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması gündemde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiğini bildirdi. 1 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren hayata geçen Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasıyla, tek kimlikte hem ehliyet hem nüfus cüzdanı bilgileri birleşiyor. Hayat Kimliğinde Kolay başvuruları 199 veya "https://randevu.nvi.gov.tr" sitesinden yapılıyor. Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Hayat Kimliğinle Kolay başvuru sistemi ve randevu işlemlerini merak ediyor. İşte, tek kimlik uygulaması olarak da bilinen Hayat Kimliğinle Kolay başvurusuyla ilgili detaylar.
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HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY NEDİR?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanıttığı "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Hizmete girdiği 21 Eylül 2020 Pazartesi'den itibaren uygulamadan 5 günde 120 bin 695 vatandaş yararlandı. Uygulamayla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
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HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması için sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuştu.
Bakan Soylu, Pazartesi’den itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacağını ifade ederek, "Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. Kimliğimizin arkasında çip var. Bunda 5 alan var, biz bunun dördünü kullanmak istiyoruz. Pazartesi'den itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir. Yani bunu yükledik, ömür boyu kalacak değil. Hepimiz gitmek zorunda mıyız? Hayır. Yine Pazartesi'den itibaren yeni kimlik almaya giden veya yeni pasaport-ehliyet almaya giden müracaat edip yaptırabilecek zaten. Bundan sonra yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerindeki memurlarımız şu soruyu soracaklar.
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'Kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?' Artık ondan sonra iki işlemi bir arada görecek ve otomatik olarak yüklenmiş olacak. Kart adresine gittiği andan itibaren hem ehliyeti hem kimliği bu kartta bulunmuş olacak. Elinde bir ehliyetle bir kimliği olanlar, gidip yükletebilecekler. Sistemin test edilmesi maksadıyla, nüfus müdürlüğümüzdeki 3 bin 500 personelimizin kimlik kartlarına ehliyetleri yüklenmiş ve uygulama gerçekleşmiştir. Bunun için her türlü teknik önlem alınmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.