Havuzlar ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler
Havaların ısınmasının ardından havuzlara olan istek arttı. Ancak bir süredir koronavirüs önlemleri çerçevesinde havuzların faaliyetlerine ara verildi. Pek çok vatandaş da şimdi havuzların yeniden ne zaman müşteri alabileceğini merak ediyor. Peki, havuzlar ne zaman açılacak?
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Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte, "Havuzlar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...
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Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.
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Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile yüzme havuzlarının da açılması planlanıyor.