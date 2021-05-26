Gündem Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 14:07 | 26 Mayıs 2021 - 14:07

Havuzlar ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Havaların ısınmasının ardından havuzlara olan istek arttı. Ancak bir süredir koronavirüs önlemleri çerçevesinde havuzların faaliyetlerine ara verildi. Pek çok vatandaş da şimdi havuzların yeniden ne zaman müşteri alabileceğini merak ediyor. Peki, havuzlar ne zaman açılacak?